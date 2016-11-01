Прокуратура направила до суду справу щодо заступника командира 53-ї бригади ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головна військова прокуратура завершила досудове розслідування та направила до суду справу щодо тимчасово виконуючого обов’язків заступника командира 53 окремої механізованої бригади Збройних Сил України. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Дії підозрюваного кваліфікували за ч.3 ст.410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем); ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України.
Установлено, що військовослужбовець у період з червня-липня 2016 року, проходячи службу в зоні проведення антитерористичної операції заволодів бойовими припасами. А також разом із своїм підлеглим військовослужбовцем продав за 66 тис. грн понад 5800 одиниць боєприпасів та вибухових пристроїв (патрони калібру 5,45 мм, 7,62 мм і 9 мм, підривачі УЗРГМ, УЗРГМ-2, УДЗ, ручні осколкові гранати РГН і РГД-5).
Обвинувальний акт стосовно військовослужбовців скеровано до суду для розгляді по суті. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 12 років.