Прокуратура направила в суд дело в отношении заместителя командира 53-й бригады ВСУ

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.3 ст.410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением ) ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 УК Украины.

Установлено, что военнослужащий в период с июня-июля 2016 года, проходя службу в зоне проведения антитеррористической операции завладел боеприпасами. А также вместе со своим подчиненным военнослужащим продал за 66 тыс. грн более 5800 единиц боеприпасов и взрывных устройств (патроны калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм, взрыватели УЗРГМ, УЗРГМ-2, УДО, ручные осколочные гранаты РГН и РГД-5).

Обвинительный акт в отношении военнослужащих направлен в суд для рассмотрения по существу. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.