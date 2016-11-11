Прокуратура на Чернігівщині розпочала досудове розслідування щодо екс-правоохоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура Чернігівської області розпочала процедуру спеціального досудового розслідування стосовно колишнього правоохоронця, підозрюваного за кількома статтями. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Слідчими здобуто докази причетності підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.1 ст.263 (незаконне поводження із боєприпасами), ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Підставою для початку процедури спеціального досудового розслідування став факт переховування правоохоронця від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, та оголошення його у міжнародний розшук.