Прокуратура на Чернігівщині розпочала досудове розслідування щодо екс-правоохоронця

Слідчими здобуто докази причетності підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.1 ст.263 (незаконне поводження із боєприпасами), ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Підставою для початку процедури спеціального досудового розслідування став факт переховування правоохоронця від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, та оголошення його у міжнародний розшук.