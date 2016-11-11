Прокуратура Черниговской области начала досудебное расследование в отношении экс-правоохранителя

Следователями получено доказательств причастности подозреваемого к совершению уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами), ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия ) УК Украины.

Основанием для начала процедуры специального предварительного расследования стал факт сокрытия правоохранителя от органов следствия и суда, с целью уклонения от уголовной ответственности, и объявление его в международный розыск.