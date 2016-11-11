Прокуратура Черниговской области начала досудебное расследование в отношении экс-правоохранителя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Черниговской области начала процедуру специального предварительного расследования в отношении бывшего правоохранителя , подозреваемого по нескольким статьям. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Следователями получено доказательств причастности подозреваемого к совершению уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами), ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия ) УК Украины.
Основанием для начала процедуры специального предварительного расследования стал факт сокрытия правоохранителя от органов следствия и суда, с целью уклонения от уголовной ответственности, и объявление его в международный розыск.