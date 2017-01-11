Прокуратура Києва викрила поліцейського на хабарі у розмірі 3500 доларів США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У середу, 11 січня, слідчими прокуратури міста Києва спільно з УВБ в м. Києві ДВБ Нацполіції України затримано на вимаганні грошових коштів працівника столичного главку поліції, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

“Встановлено, що оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти власності Управління карного розшуку ГУНП в м. Києві вимагав від громадянина 3500 доларів США за сприяння у призначенні йому більш м’якого покарання за скоєння грабежу. У ході слідчих дій задокументовано факт одержання правоохоронцем грошових коштів у кілька етапів. Під час передачі останньої частини обумовленої суми у розмірі 2 200 доларів США оперуповноважений був затриманий працівниками
прокуратури та УВБ”, — йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії.

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