Прокуратура Києва викрила поліцейського на хабарі у розмірі 3500 доларів США

“Встановлено, що оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти власності Управління карного розшуку ГУНП в м. Києві вимагав від громадянина 3500 доларів США за сприяння у призначенні йому більш м’якого покарання за скоєння грабежу. У ході слідчих дій задокументовано факт одержання правоохоронцем грошових коштів у кілька етапів. Під час передачі останньої частини обумовленої суми у розмірі 2 200 доларів США оперуповноважений був затриманий працівниками

прокуратури та УВБ”, — йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії.