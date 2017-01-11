Прокуратура Киева разоблачила полицейского на взятке в 3500 долларов США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В среду, 11 января, следователями прокуратуры города Киева совместно с УВБ в г. Киеве ДВБ Нацполиции Украины задержан на вымогательстве денежных средств работник столичного главка полиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Установлено, что оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве требовал от гражданина 3500 долларов США за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа. В ходе следственных действий задокументирован факт получения стражем денежных средств в несколько этапов. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2200 долларов США оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и УВБ", - говорится в сообщении.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.