Прокуратура Донеччини закликає громадян долучитись до збору доказів щодо примусового переміщення осіб на територію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прокуратура Донеччини закликає громадян долучитись до збору доказів щодо примусового переміщення осіб на територію країни-агресора. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
Цитата
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, а саме примусового переміщення мешканців області збройними силами рф на територію країни-агресора (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наразі органи прокуратури та Служби безпеки України проводять збір доказів протиправної діяльності. Зокрема, правова оцінка надається фактам вивезення мешканців міста Маріуполя та прилеглих районів до фільтраційних таборів, створених на тимчасово окупованих територіях, та подальшого направлення їх у різні регіони рф.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення усіх обставин та осіб, причетних до скоєння злочинів, відомство просить усіх, хто володіє зазначеною інформацією, повідомляти Донецьку обласну прокуратуру про вказані факти на умовах конфіденційності.
Матеріали можна надсилати на електронну пошту: [email protected] або на єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua (https://warcrimes.gov.ua/).