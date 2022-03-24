Прокуратура Донецкой области призывает граждан присоединиться к сбору доказательств принудительного перемещения лиц на территорию рф

Цитата

"За процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны, а именно принудительного перемещения жителей области вооруженными силами рф на территорию страны-агрессора (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас органы прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят сбор доказательств противоправной деятельности. В частности, правовая оценка предоставляется фактам вывоза жителей города Мариуполя и прилегающих районов до фильтрационных лагерей, созданных на временно оккупированных территориях, и дальнейшего направления их в различные регионы рф.

Для проведения полного и всестороннего досудебного расследования, установления всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступлений, ведомство просит всех, кто обладает указанной информацией, сообщать Донецкую областную прокуратуру об указанных фактах на условиях конфиденциальности.

Материалы можно присылать на электронную почту: [email protected] или на единый доказательный хаб warcrimes.gov.ua (https://warcrimes.gov.ua/).