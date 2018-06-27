Прокуратура АРК розслідує 9 справ щодо катувань населення у Криму

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КИЇВ. 27 червня. УНН. З моменту окупації Криму розпочато дев’ять кримінальних проваджень за фактами катувань. Про це повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН.

“Зокрема, здійснюється процесуальне керівництво у 9 кримінальних провадження, де серед іншого збираються докази причетності осіб до катування наших громадян на території півострова Крим”, — йдеться у повідомленні прокуратури Автономної Республіки Крим.

Як зазначається, з моменту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим зафіксовано випадки катувань громадян України на території півострова.

Зазначені дії вчиняються як працівниками незаконно створеного органу “управління ФСБ РФ в Республіці Крим та м. Севастополі”, інших органів окупаційної влади, так і представниками незаконного озброєного формування “Самооборона Криму”.

Прокуратура Автономної Республіки Крим принципово реагує на такі факти. Серед них, зокрема, спостерігались такі випадки: катування за проукраїнську позицію та спілкування українською мовою, катування з метою отримання визнавальних показів та неправдивих свідчень на інших осіб. До деяких потерпілих застосовувався електричний струм.

У кримінальному провадженні за фактом катування громадянина України із застосуванням електричного струму повідомлено про підозру “оперативному працівнику управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополь”.

Окрім цього, в рамках інших кримінальних проваджень, зокрема за фактами незаконного позбавлення волі, встановлюється інформація щодо майже 200 випадків нелюдського поводження з мешканцями півострову, значний відсоток яких може мати ознаки катувань.

Нагадаємо, правозахисники зафіксували з початку анексії Криму 55 випадків тортур.

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