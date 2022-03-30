Прокачка газу по трубопроводу “Ямал-Європа” впала до нуля - Reuters

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Потоки газу, що йшли у східному напрямку до Польщі з Німеччини по “Ямал-Європа”, становили 1 451 155 кВт/год до 13:00 за місцевим часом у звітний день. З того часу потік впав до нуля, повідомляє Gascade.

Трубопровід, що зазвичай йшов у західному напрямку, змінив напрямок 15 березня через те, що номінації на поставку газу в Німеччину впали до нуля, а польські клієнти купували німецький газ.

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росія заявила, що до четверга, 31 березня, розробить практичні домовленості щодо того, щоб іноземні компанії платили за її газ в рублях. Це підвищує ймовірність перебоїв у постачанні, оскільки західні країни досі відхиляли вимогу Москви щодо зміни валюти, пише агентство.

Тим часом потоки до Німеччини через трубопровід “Північний потік-1” становили у звітний день 73 389 870 кВт/год, що мало змінилося у порівнянні з попередньою добою.

російська державна компанія "Газпром", інформують журналісти, забронювала деякі потужності для транзиту газу в західному напрямку по газопроводу “Ямал-Європа” на ніч 29-го і 30 березня. Фактичні потоки не гарантуються, оскільки Газпром не завжди використовує заброньовані потужності.

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Доповнення

За даними українського уряду, 29 березня транзит російського газу через Україну зберігався на максимумі згідно з контрактом. Транзит російського газу через українську територію у вівторок, 30 березня, як вказано, очікується на максимумі контрактних зобов’язань Газпрому, про що свідчать дані Оператора ГТС України.

Заявки на прокачування газу з боку рф, як вказано, становлять 109,5 мільйона кубометрів.

Транзит з кінця лютого тримається поблизу максимальних зобов’язань Газпрому за транзитним контрактом — близько 109,6 мільйона кубометрів на добу (40 мільярдів кубометрів на рік). Лише кілька днів у середині березня транзит незначно знижувався, вказали в українському уряді.