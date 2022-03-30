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Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля - Reuters

Киев • УНН

 • 122341 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Оператор Gascade сообщает, что физические потоки газа через трубопровод “Ямал-Европа” на пограничном пункте Малнов (Германия) упали до нуля во вторник, 29 марта, днем. В то же время поставки российского газа в Европу на двух других ключевых маршрутах в целом стабильны, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля - Reuters

Детали

Потоки газа, которые шли в восточном направлении в Польшу из Германии по “Ямал-Европа”, составили 1 451 155 кВт/ч до 13:00 по местному времени в отчетный день. С тех пор поток упал до нуля, сообщает Gascade.

Трубопровод, который обычно шел в западном направлении, изменил направление 15 марта из-за того, что номинации на поставку газа в Германию упали до нуля, а польские клиенты покупали немецкий газ.

Детали

россия заявила, что до четверга, 31 марта, разработает практические договоренности относительно того, чтобы иностранные компании платили за ее газ в рублях. Это повышает вероятность перебоев в поставках, поскольку западные страны до сих пор отклоняли требование Москвы по изменению валюты, пишет агентство.

Между тем потоки в Германию через трубопровод “Северный поток-1” составляли в отчетный день 73 389 870 кВт/ч, что мало изменилось по сравнению с предыдущими сутками.

Российская государственная компания "Газпром", информируют журналисты, забронировала некоторые мощности для транзита газа в западном направлении по газопроводу “Ямал-Европа” на ночь 29-го и 30 марта. Фактические потоки не гарантируются, поскольку Газпром не всегда использует забронированные мощности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон заявил путину, что платить за газ в рублях невозможно - Елисейский дворец

Дополнение

По данным украинского правительства, 29 марта транзит российского газа через Украину сохранялся на максимуме в соответствии с контрактом. Транзит российского газа через украинскую территорию во вторник, 30 марта, как указано, ожидается на максимуме контрактных обязательств Газпрома, о чем свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

Заявки на прокачку газа со стороны рф, как указано, составляют 109,5 миллиона кубометров.

Транзит с конца февраля держится около максимальных обязательств Газпрома по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Лишь несколько дней в середине марта транзит незначительно снижался, указали в украинском правительстве.

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