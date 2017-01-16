Профільний комітет ВР працює над спрощенням механізму зняття з обліку платників ЄСВ - Н.Южаніна

"Зараз активно напрацьовуємо зміни до наказу Міністерства фінансів №1162 з тим, щоб максимально спростити зняття з обліку платників єдиного внеску. Тобто ті, хто зареєстрував припинення діяльності в грудні — січні, не будуть сплачувати ЄСВ за січень і в подальших періодах", – сказала народний депутат.

Також Н.Южаніна порадила ФОПам на загальній системі оподаткування, які не здійснюють діяльність, але з 1 січня 2017 року сплачувати ЄСВ, звернутися до держреєстратора про припинення діяльності.

Раніше віце-прем'єр П.Розенко заявив, що в Україні є близько 800 тис. “сплячих” ФОПів.