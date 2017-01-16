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Профільний комітет ВР працює над спрощенням механізму зняття з обліку платників ЄСВ - Н.Южаніна

Київ • УНН

 • 7806 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Парламентський комітет з питань податкової та митної політики напрацьовує зміни до наказу Міністерства фінансів про спрощення зняття з обліку платників єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова комітету Ніна Южаніна, передає УНН.

"Зараз активно напрацьовуємо зміни до наказу Міністерства фінансів №1162 з тим, щоб максимально спростити зняття з обліку платників єдиного внеску. Тобто ті, хто зареєстрував припинення діяльності в грудні — січні, не будуть сплачувати ЄСВ за січень і в подальших періодах", – сказала народний депутат.

Також Н.Южаніна порадила ФОПам на загальній системі оподаткування, які не здійснюють діяльність, але з 1 січня 2017 року сплачувати ЄСВ, звернутися до держреєстратора про припинення діяльності.

Раніше віце-прем'єр П.Розенко заявив, що в Україні є близько 800 тис. “сплячих” ФОПів.

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