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Профильный комитет ВР работает над упрощением механизма снятия с учета плательщиков ЕСВ - Н.Южанина

Киев • УНН

 • 7806 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики нарабатывает изменения в приказ Министерства финансов об упрощении снятия с учета плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Об этом написала на своей странице в Facebook глава комитета Нина Южанина, передает УНН.

"Сейчас активно нарабатываем изменения в приказ Министерства финансов №1162 с тем, чтобы максимально упростить снятие с учета плательщиков единого взноса. То есть те, кто зарегистрировал прекращение деятельности в декабре - январе, не будут платить ЕСВ за январь и в последующих периодах", - сказала народный депутат.

Также Н.Южанина посоветовала ФОПам на общей системе налогообложения, не осуществляющим деятельность, но 1 января 2017 г. платить ЕСВ, обратиться к госрегистратору о прекращении деятельности.

Ранее вице-премьер П.Розенко заявил, что в Украине около 800 тыс. "спящих" ФЛП.

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