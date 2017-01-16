Профильный комитет ВР работает над упрощением механизма снятия с учета плательщиков ЕСВ - Н.Южанина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики нарабатывает изменения в приказ Министерства финансов об упрощении снятия с учета плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Об этом написала на своей странице в Facebook глава комитета Нина Южанина, передает УНН.
"Сейчас активно нарабатываем изменения в приказ Министерства финансов №1162 с тем, чтобы максимально упростить снятие с учета плательщиков единого взноса. То есть те, кто зарегистрировал прекращение деятельности в декабре - январе, не будут платить ЕСВ за январь и в последующих периодах", - сказала народный депутат.
Также Н.Южанина посоветовала ФОПам на общей системе налогообложения, не осуществляющим деятельность, но 1 января 2017 г. платить ЕСВ, обратиться к госрегистратору о прекращении деятельности.
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