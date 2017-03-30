Професійно-технічна освіта і сектор виробництва мають працювати разом - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Професійно-технічна освіта і реальний сектор в Україні мають працювати разом. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із підприємцями Житомирщини у рамках його робочої поїздки до області, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Якщо ми будемо вчити дітей окремо, а реальний сектор буде окремо, вони ніколи не зустрінуться. Я не хочу, коли молода людина отримує освіту в ПТУ, а потім приходить на виробництво, дивиться на обладнання, каже: "Що це?", і ви починаєте його перевчати. Нам треба, щоб освіта і реальний сектор зустрілися, щоб вони працювали разом. Я це підтримую повністю", - підкреслив В.Гройсман.
Прем’єр-міністр нагадав, що уряд передбачив реалізацію проекту з модернізації підготовки робітників за трьома професіями: "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування", "Швачка. Кравець. Закрійник".
"Освіта, особливо [підготовка] висококваліфікованих виробничих кадрів, для нас є величезним викликом. Але сама влада нічого не зробить - потрібне абсолютне партнерство між реальним сектором виробництва у підготовці кадрів. Це теж наш пріоритет", - наголосив В.Гройсман.
У Житомирській області Прем’єр-міністр відвідав підприємство з виробництва товарів народного господарства Eurogold Industries Ltd, де поспілкувався із бізнесменами про інвестиційні проекти нових підприємств з іноземними інвестиціями.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман порадив членам НАЗК піти у відставку.