Профессионально-техническое образование и сектор производства должны работать вместе - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Профессионально-техническое образование и реальный сектор в Украине должны работать вместе. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с предпринимателями Житомирской области в рамках его рабочей поездки в область, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“Если мы будем учить детей отдельно, а реальный сектор будет отдельно, они никогда не встретятся. Я не хочу, когда молодой человек получает образование в ПТУ, а потом приходит на производство, смотрит на оборудование, говорит:” Что это? “, и вы начинаете его переучивать. Нам нужно, чтобы образование и реальный сектор встретились, чтобы они работали вместе. Я это поддерживаю полностью ”, - подчеркнул В.Гройсман.
Премьер-министр напомнил, что правительство предусмотрело реализацию проекта по модернизации подготовки рабочих по трем профессиям: “Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства”, “Монтажник санитарно-технических систем и оборудования”, “Швея. Кравец. Закройщик”.
“Образование, особенно [подготовка] высококвалифицированных производственных кадров, для нас огромным вызовом. Но сама власть ничего не сделает — нужно абсолютное партнерство между реальным сектором производства в подготовке кадров. Это тоже наш приоритет”, — подчеркнул В.Гройсман.
В Житомирской области Премьер-министр посетил предприятие по производству товаров народного хозяйства Eurogold Industries Ltd, где пообщался с бизнесменами об инвестиционных проектах новых предприятий с иностранными инвестициями.
Как сообщал УНН, В.Гройсман посоветовал членам НАПК уйти в отставку.