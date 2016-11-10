Професія двірника: важка праця і низька зарплата

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Професія двірника як така з’явилась ще у 16 сторіччі, і людина, яка займала цю посаду, вважалась поважною та значною у суспільстві. У спецпроекті УНН двірники розказали про свої будні, зарплату та звикання до важкої фізичної роботи.