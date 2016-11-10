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Професія двірника: важка праця і низька зарплата

Професія двірника: важка праця і низька зарплата

Київ • УНН

 • 68860 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Професія двірника як така з’явилась ще у 16 сторіччі, і людина, яка займала цю посаду, вважалась поважною та значною у суспільстві. У спецпроекті УНН двірники розказали про свої будні, зарплату та звикання до важкої фізичної роботи.

Як розповіла УНН в ексклюзивному інтерв’ю робітник комплексного прибирання Людмила Хвастовець, в основному на цій посаді працюють люди з багаторічним досвідом роботи. А от молодих людей серед представників цієї професії дуже мало.

"Двірником працюю вже 30 років разом зі своїм чоловіком. Кожного дня з шостої ранку ми починаємо прибирати свої дільниці і так до 14:00. Ми звикли вже так працювати, тому і не помічаємо важкості. Єдине, шкода, що через низьку зарплату до нас не приходять нові кадри. Адже на місяць ми заробляємо 2 300 гривень", - розповіла Людмила.

Як зазначив начальник ЖЕКу №203 Дарницького району Олександр Плотник, все прибирання виконується вручну. І восени, і взимку працівники прибирають мітлами та лопатами.

"В штаті ми повинні мати 105 працівників, але в наявності 65. Це трохи більше 50%. В основному, робітники працюють вручну: загрібання листя, підмітання, виніс сміття. Коли потрібно, викликаємо трактори, грузимо туди зібране листя, і вивозимо на спеціально відведені полігони. Це дуже важка праця і її оплата низька, як по мірках столиці", - повідомив О.Плотник.

Двірник Людмила Хвастовець розповіла, що цього року для неї та її колег було закуплено нову зимову та літню форму.

"У нас на дільниці 14 двірників, і ми всі отримали новеньку форму: зимову та літню. Форма зручна, комфортно працювати, а взимку не холодно. Але зараз ще тепло, тому працюємо у легкому одязі", - сказала вона.

Щоправда, як зазначають двірники, від жителів столиці вони хотіли б бачити більше розуміння та поваги до цієї професії та важкої праці.

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