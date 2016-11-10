Профессия дворника: тяжелый труд и низкая зарплата

Как рассказала УНН в эксклюзивном интервью рабочий комплексной уборки Людмила Хвастовец, в основном на этой должности работают люди с многолетним опытом работы. А вот молодых людей среди представителей этой профессии очень мало.

"Дворником работаю уже 30 лет вместе со своим мужем. Каждый день с шести утра мы начинаем убирать свои участки и так до 14:00. Мы привыкли уже так работать, потому и не замечаем тяжести. Единственное, жаль, что из-за низкой зарплаты к нам не приходят новые кадры. Ведь в месяц мы зарабатываем 2300 гривен", - рассказала Людмила.

Как отметил начальник ЖЭКа №203 Дарницкого района Александр Плотник, вся уборка выполняется вручную. И осенью, и зимой работники убирают метлами и лопатами.

"В штате мы должны иметь 105 работников, но в наличии 65. Это чуть больше 50%. В основном, рабочие работают вручную: загребание листьев, подметание, вынос мусора. Когда нужно, вызываем тракторы, грузим туда собранные листья, и вывозим на специально отведенные полигоны. Это очень тяжелый труд и его оплата низкая, как по меркам столицы", - сообщил А.Плотник.

Дворник Людмила Хвастовец рассказала, что в этом году для нее и ее коллег закупили новую зимнюю и летнюю форму.

"У нас на участке 14 дворников, и мы все получили новенькую форму: зимнюю и летнюю. Форма удобная, комфортно работать, а зимой не холодно. Но сейчас еще тепло, поэтому работаем в легкой одежде", - сказала она.

Правда, как отмечают дворники, от жителей столицы они хотели бы видеть больше понимания и уважения к этой профессии и тяжелому труду.