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Проект «Книжки без кордонів» реалізують вже в 37 країнах

Проект «Книжки без кордонів» реалізують вже в 37 країнах

Київ • УНН

 • 966122 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міжнародний проект «Книжки без кордонів» реалізують вже в 37 країнах. Загалом на 170 поличках є близько 44 тис. книжок. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, передає УНН.

Зеленська повідомила, що через російське вторгнення українські книжки потерпають, так само як люди.

«Наприклад, на Лондонському книжковому ярмарку, який щойно відбувся у Великій Британії, ми показали меблі та речі зі знищених бібліотек. Ставлення до культури найбільш наочно показує сутність агресора», - написала Зеленська у Telegram.

Вона наголосила, що дуже важливо, щоб українські видавці та видання брали участь у книжкових ярмарках по всьому світу, адже книжки не лише жертви. Вони, як і вся українська культура, є нашою підтримкою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вісім українських видавництв доставили свої книги для німецьких книгарень

Перша леді повідомила також, що Україна продовжує передавати набори найякісніших українських видань до бібліотек по всій планеті.

«І ось поповнення на нашій мапі. Першу поличку відкрито в Національній бібліотеці Вірменії, бібліотеці Спільноти зовнішньої політики Індонезії, Столичній бібліотеці Угорщини, Маріборській бібліотеці Словенії. Уже друга з’явилася на Кіпрі, у бібліотеці Муніципального музею», - зазначила Зеленська.

Окрім того, за її словами, поповнилася 50 українськими книжками бібліотека міста Лінчепінг у Швеції

«Загалом маємо вже 170 поличок у 37 країнах – це близько 44 тис. книжок. Дякую за це нашим посольствам, Мінкульту, МЗС та Українському інституту книги. Вдячна Благодійного фонду «Київська школа економіки» за передачу 4 тис. книжок до 22 посольств на підтримку проєкту», - повідомила Зеленська.

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