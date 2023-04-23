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Проект "Книги без границ" реализуют уже в 37 странах

Проект "Книги без границ" реализуют уже в 37 странах

Киев • УНН

 • 966120 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Международный проект «Книги без границ» реализуют уже в 37 странах. Всего на 170 полках есть около 44 тыс. книг. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, передает УНН.

Зеленская сообщила, что из-за российского вторжения украинские книги страдают, так же как люди.

«Например, на Лондонской книжной ярмарке, которая только что состоялась в Великобритании, мы показали мебель и вещи из уничтоженных библиотек. Отношение к культуре наиболее наглядно показывает сущность агрессора», - написала Зеленская в Telegram.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы украинские издатели и издания участвовали в книжных ярмарках по всему миру, ведь книги не только жертвы. Они, как и вся украинская культура, являются нашей поддержкой.

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Первая леди сообщила также, что Украина продолжает передавать наборы самых качественных украинских изданий в библиотеки по всей планете.

«И вот пополнение на нашей карте. Первая полка открыта в Национальной библиотеке Армении, библиотеке Сообщества внешней политики Индонезии, Столичной библиотеке Венгрии, Мариборской библиотеке Словении. Уже вторая из появилась на Кипре, в библиотеке Муниципального музея», - отметила Зеленская.

Кроме того, по ее словам, пополнилась 50 украинскими книгами библиотека города Линчепинг в Швеции.

«В общем имеем уже 170 полочек в 37 странах – это около 44 тыс. книг. Спасибо за это нашим посольствам, Минкульту, МИД и Украинскому институту книги. Благодарна Благотворительному фонду «Киевская школа экономики» за передачу 4 тыс. книг в 22 посольства в поддержку проекта», - сообщила Зеленская.

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