Проект "Книги без границ" реализуют уже в 37 странах

Зеленская сообщила, что из-за российского вторжения украинские книги страдают, так же как люди.

«Например, на Лондонской книжной ярмарке, которая только что состоялась в Великобритании, мы показали мебель и вещи из уничтоженных библиотек. Отношение к культуре наиболее наглядно показывает сущность агрессора», - написала Зеленская в Telegram.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы украинские издатели и издания участвовали в книжных ярмарках по всему миру, ведь книги не только жертвы. Они, как и вся украинская культура, являются нашей поддержкой.

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Первая леди сообщила также, что Украина продолжает передавать наборы самых качественных украинских изданий в библиотеки по всей планете.

«И вот пополнение на нашей карте. Первая полка открыта в Национальной библиотеке Армении, библиотеке Сообщества внешней политики Индонезии, Столичной библиотеке Венгрии, Мариборской библиотеке Словении. Уже вторая из появилась на Кипре, в библиотеке Муниципального музея», - отметила Зеленская.

Кроме того, по ее словам, пополнилась 50 украинскими книгами библиотека города Линчепинг в Швеции.

«В общем имеем уже 170 полочек в 37 странах – это около 44 тыс. книг. Спасибо за это нашим посольствам, Минкульту, МИД и Украинскому институту книги. Благодарна Благотворительному фонду «Киевская школа экономики» за передачу 4 тыс. книг в 22 посольства в поддержку проекта», - сообщила Зеленская.