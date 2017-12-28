Продуктова нацбезпека в умовах глобальної конкуренції: ВР придумала, як захистити виробника
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №7420, покликаний захистити вітчизняного виробника від глобальної конкуренції, а також стабілізувати ціни на внутрішньому продуктовому ринку України. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат від БПП, заступник голови Комітету ВР з питанням аграрної політики Олександр Бакуменко.
За його словами, законопроект передбачає зміну Податкового кодексу України в частині зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції.
Очікується, що за рахунок ослаблення оподаткування стабілізуються ціни на такі соціальні продукти, як м’ясо, молоко, яйця і цукор.
“Якщо не будуть дорожчати основні складові собівартості продукції, а у випадку з м’ясом це перш за все зерно і корми, не дорожчатимуть і самі продукти харчування. Те, що ми пропонуємо, — ця ефективна практика багатьох країн світу”, — сказав О.Бакуменко.
В умовах глобальної конкуренції важливо захистити вітчизняного виробника, а разом з ним і продуктову нацбезпеку країни, підкреслив нардеп.
“Запропонований проект закону здатний захистити внутрішній ринок, зберігши прерогативу для вітчизняного виробника”, — додав він.