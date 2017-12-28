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Продуктовая нацбезопасность в условиях глобальной конкуренции: ВР придумала, как защитить производителя

Киев • УНН

 • 24077 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7420, призванный защитить отечественного производителя от глобальной конкуренции, а также стабилизировать цены на внутреннем продуктовом рынке Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат от БПП, заместитель главы Комитета ВР по вопросом аграрной политики Александр Бакуменко.

Продуктовая нацбезопасность в условиях глобальной конкуренции: ВР придумала, как защитить производителя

По его словам, законопроект предусматривает изменение Налогового кодекса Украины в части снижения ставки НДС для сельскохозяйственной продукции.

Ожидается, что за счет ослабления налогообложения стабилизируются цены на такие социальные продукты, как мясо, молоко, яйца и сахар.

“Если не будут дорожать основные составляющие себестоимости продукции, а в случае с мясом это прежде всего зерно и корма, не будут дорожать и сами продукты питания. То, что мы предлагаем, — эта эффективная практика многих стран мира”, — сказал А.Бакуменко.

В условиях глобальной конкуренции немаловажно защитить отечественного производителя, а вместе с ним и продуктовую нацбезопасность страны, подчеркнул нардеп.

"Предложенный проект закона способен защитить внутренний рынок, сохранив прерогативу для отечественного производителя", — добавил он.

Украинские Национальные Новости

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