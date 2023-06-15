"Проблема ядерного безумства кремля – це не проблема виключно України": Данілов відповів західному журналісту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН.Радним РНБО Олексій Данілов заявив, що розмова з одним із західних журналістів, продемонструвала, що в зарубіжному інформаційному простору починають частіше говорити про пошук компромісів з рф через загрозу застосування путіним ядерної зброї. Про це він написав у Facebook, пише УНН.
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"Нещодавно мав вельми цікаву і, як на мене, показову розмову з одним із західних журналістів, питання якого, як і реакція на мої відповіді, продемонструвала наявність нової "миротворчої" лінії, що починає просуватися в західному інформпросторі.
Обговорюючи події війни, я сказав про те, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з убивцею понад п’ятсот українських дітей… На що журналіст мені заперечив, що продовження війни призведе до ще більших жертв, але головне, що ми маємо враховувати при цьому загрозу застосування путіним ядерної зброї," - написав Данілов.
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За його словами, зараз буде активно пересуватися кремлем теза, що наявність ядерної бомби має автоматично виключати опір тієї країни, яка такої зброї не має.
Також Данілов заявив, що, проблема ядерного безумства кремля – це не проблема виключно України, а всього світу.
"Якщо б світ вчасно відреагував на напад Гітлера на Польщу в 1939 році, не було би більше двадцяти мільйонів жертв Другої світової війни. Світ довго спостерігав і якщо свідомо не допомагав, то і не заважав зростанню російської потвори. Це було тоді, коли Україна була вимушена передати росії наш другий за чисельністю ядерний арсенал, озброїти російську армію ґвалтівників нашими ж крилатими ракетами", - написав Данілов.