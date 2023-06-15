"Проблема ядерного безумия кремля - это не проблема исключительно Украины": Данилов ответил западному журналисту

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"Недавно имел весьма интересный и, как по мне, показательный разговор с одним из западных журналистов, вопросы которого, как и реакция на мои ответы, продемонстрировала наличие новой "миротворческой" линии, начинающей продвигаться в западном информпространстве.

Обсуждая события войны, я сказал о том, что Украина никогда не сядет за стол переговоров с убийцей более пятисот украинских детей… На что журналист мне возразил, что продолжение войны приведет к еще большим жертвам, но главное, что мы должны учитывать при этом угрозу применения путиным ядерного оружия," - написал Данилов.

Детали

По его словам, сейчас будет активно передвигаться кремлем тезис, что наличие ядерной бомбы должно автоматически исключать сопротивление той страны, которая такого оружия не имеет.

Также Данилов заявил, что, проблема ядерного безумия кремля – это не проблема исключительно Украины, а всего мира.

"Если бы мир вовремя отреагировал на нападение Гитлера на Польшу в 1939 году, не было бы более двадцати миллионов жертв Второй мировой войны. Мир долго наблюдал и если сознательно не помогал, то и не мешал росту русского чудовища. Это было тогда, когда Украина была вынуждена передать россии наш второй по численности ядерный арсенал, вооружить российскую армию насильников нашими же крылатыми ракетами", - написал Данилов.