Пробиралися через ліс до кордону: на Львівщині затримали двох громадян Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Прикордонники затримали двох громадян Індії, які через ліс пробиралися до кордону на Львівщині. Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Двох невідомих осіб виявив учора вранці поблизу кордону дільничний інспектор прикордонної служби Львівського загону. З метою недопущення порушення державного кордону на затримання ймовірних правопорушників на місце вибула група реагування. Невідомі особи прямували через ліс у бік кордону, їх зупинили на околиці н.п. Грушів", – йдеться в повідомленні.
Затриманих доставили у відділ прикордонної служби для проведення перевірочних заходів та встановлення обставин правопорушення.
Стосовно правопорушників склали адміністративно-процесуальні документи за статтею 204-1 ч.2 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Нагадаємо, прикордонники на пункті пропуску "Гоптівка", на кордоні з Росією, затримали українку з товарами подвійного призначення.