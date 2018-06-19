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Пробиралися через ліс до кордону: на Львівщині затримали двох громадян Індії

Пробиралися через ліс до кордону: на Львівщині затримали двох громадян Індії

Київ • УНН

 • 4923 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Прикордонники затримали двох громадян Індії, які через ліс пробиралися до кордону на Львівщині. Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України, передає УНН.

"Двох невідомих осіб виявив учора вранці поблизу кордону дільничний інспектор прикордонної служби Львівського загону. З метою недопущення порушення державного кордону на затримання ймовірних правопорушників на місце вибула група реагування. Невідомі особи прямували через ліс у бік кордону, їх зупинили на околиці н.п. Грушів", – йдеться в повідомленні.

Затриманих доставили у відділ прикордонної служби для проведення перевірочних заходів та встановлення обставин правопорушення.

Стосовно правопорушників склали адміністративно-процесуальні документи за статтею 204-1 ч.2 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Нагадаємо, прикордонники на пункті пропуску "Гоптівка", на кордоні з Росією, затримали українку з товарами подвійного призначення. 

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