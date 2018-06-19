Пробирались через лес к границе: во Львовской области задержали двух граждан Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Пограничники задержали двух граждан Индии, которые через лес пробирались к границе во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Двух неизвестных обнаружил вчера утром вблизи границы участковый инспектор пограничной службы Львовского отряда. С целью недопущения нарушения государственной границы на задержание вероятных правонарушителей на место выбыла группа реагирования. Неизвестные лица направлялись через лес в сторону границы, их остановили на окраине н.п. Грушев", - говорится в сообщении.
Задержанных доставили в отдел пограничной службы для проведения проверочных мероприятий и установления обстоятельств правонарушения.
В отношении правонарушителей составили административно-процессуальные документы по статье 204-1 ч.2 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).
Напомним, пограничники на пункте пропуска "Гоптовка", на границе с Россией, задержали украинку с товарами двойного назначения.