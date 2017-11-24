Про що домовилися на саміті Східного партнерства: спільна декларація

Глави держав і урядів, представники Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Молдова та України, представники Європейського Союзу і глави держав і урядів, а також представники країн-членів зібралися в Брюсселі 24 листопада 2017 року. Голова Європейського парламенту і представники Комітету регіонів, Європейського соціально-економічного комітету, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, конференції регіональних і місцевих органів влади країн Східного партнерства та Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ також були присутні на саміті.

1. Учасники саміту підтверджують велике значення, яке вони надають Східному партнерству як конкретному виміру Європейської політики сусідства. Вони підтверджують свою спільну прихильність цьому стратегічному і амбітному партнерству, заснованому на спільних цінностях, взаємних інтересах і взаєморозумінні, співпричетності і спільній відповідальності, диференціації, взаємній підзвітності, які наближають східноєвропейські країни-партнери до Європейського Союзу. Стійкий і ефективний прогрес в області реформ є ключем до подальшого успіху Східного партнерства.

2. Учасники саміту знову підтверджують свою прихильність зміцненню демократії, верховенства права, прав людини і основних свобод, а також принципів і норм міжнародного права, які лежать в основі Східного партнерства. Європейський Союз як і раніше прихильний підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету всіх своїх партнерів. Повна відданість, повага і дотримання цілей і принципів, закріплених в Статуті ООН, Гельсінському заключному акті 1975 року й Паризької хартії ОБСЄ 1990 року, мають основоположне значення для нашого спільного бачення мирної і неподільної Європи. Учасники саміту підтверджують елементи і принципи, втілені в попередніх деклараціях самітів Східного партнерства, і підкреслюють свій твердий намір виконати зобов'язання, взяті на попередніх самітах і в двосторонніх угодах.

3. У цьому контексті вони підкреслюють, що консолідація і просування спільних цінностей і принципів, від яких вони залежать, є ключовим пріоритетом і сприяють розвитку зміцнених відносин між ЄС і партнерами. Взаємозв'язок, створений через Східне партнерство, об'єднують Європейський Союз і країни-партнери, роблять такими, які можуть краще справлятися зі спільними проблемами. Учасники саміту згодні з тим, що більш тісна співпраця і перспективний і всеосяжний політичний діалог є ключовими для вирішення спільних завдань та досягнення загальних цілей.

4. Учасники підкреслюють важливість зміцнення державної, економічної і соціальної стійкості як в ЄС, так і в країнах-партнерах, а також ролі Східного партнерства по сусідству з Європейським Союзом, як і було зазначено в Глобальній стратегії Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки та переглянутої Європейської політики сусідства.

5. Східне партнерство підтримує реалізацію ключових глобальних цілей в області політики, встановлених Порядком денним для сталого розвитку ООН на період до 2030 року, спрямованої на добре керовані, з більшим добробутом і більш відповідальні громади, і Паризькою угодою про зміну клімату. Учасники саміту визнають, що негативні наслідки зміни клімату є одними з найбільших проблем нашого часу, які потребують консолідованих зусиль усіх зацікавлених сторін. Вони підтверджують важливість активного громадянського суспільства та гендерної рівності для вивільнення всього економічного і соціального потенціалу їх громад, поліпшення економічного розвитку і зміцнення соціальної згуртованості.

6. Учасники саміту як і раніше глибоко стурбовані триваючими порушеннями норм міжнародного права в багатьох частинах регіону. Учасники саміту закликають до відновлення зусиль щодо сприяння мирному врегулюванню невирішених конфліктів в регіоні на основі принципів і норм міжнародного права. Вирішення конфліктів, зміцнення довіри і добросусідських відносин мають важливе значення для економічного і соціального розвитку та співробітництва. Учасники саміту вітають зусилля і посилену роль ЄС у врегулюванні конфліктів і зміцнення довіри в рамках або на підтримку існуючих узгоджених форматів і процесів переговорів, в тому числі за допомогою присутності на місцях, коли це необхідно.

7. Учасники підкреслюють, що Східне партнерство націлене на створення загальної області спільної демократії, процвітання, стабільності і розширення співпраці і не спрямоване проти будь-кого. У тих випадках, коли зв'язку з іншими партнерами вимагають більш широкої участі та сприятимуть досягненню цілей в конкретних видах діяльності і загальних цілей Східного партнерства, в кожному конкретному випадку може бути відкрито співпрацю для третіх країн. Вони підтверджують суверенне право кожного партнера обирати рівень амбіцій і цілі, до яких він прагне в своїх відносинах з Європейським Союзом.

8. Учасники саміту вітають досягнення Східного партнерства до сьогоднішнього дня і посилення диференціації в двосторонніх відносинах між ЄС і кожною з країн-партнерів. Обсяг і глибина співробітництва визначаються амбіціями і потребами ЄС і партнерів, а також темпами і якістю реформ.

9. Учасники саміту віддали належне повного вступу в силу Угод про асоціацію та поглиблених і всеосяжних зон вільної торгівлі з Грузією, Республікою Молдова та зовсім недавно з Україною після рішення глав держав і урядів ЄС від 2016 року.

10. У цьому контексті учасники саміту визнають європейські прагнення та європейський вибір відповідних партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію. Угоди передбачають прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом. Учасники саміту вітають підтримку ЄС у їх реалізації. У цьому контексті, зберігаючи інклюзивність Східного партнерства, своєчасним є залучення партнерів за Угодами про асоціацію/про зону вільної торгівлі до спільних обговорень щодо прогресу, можливостей і проблем, пов'язаних з реформами, пов'язаними з асоціаціями, на прохання цих партнерів, і з метою сприяння повній реалізації Угоди про асоціацію/про зону вільної торгівлі.

11. Учасники саміту вітають підписання Всеохоплюючої і розширеної угоди про партнерство між Європейським Союзом і Вірменією на полях саміту. Учасники вітають хороший прогрес в поточних переговорах між Європейським Союзом і Азербайджаном щодо нової рамкової угоди. Вони цінують те, що критична взаємодію ЄС з Білоруссю стала більш всеосяжною, в тому числі в рамках Координаційної групи ЄС-Білорусь, Діалогу з прав людини і Діалогу з торгівлі.

12. Учасники Саміту вітають постійну підтримку ЄС Східного партнерства, яка надається шляхом повного і спрямованого використання Європейського інструменту добросусідства, включаючи програми транскордонного співробітництва та інші наявні фінансові інструменти.

Фінансова підтримка ЄС партнерам буде зумовлена здійсненням партнерами конкретних кроків з впровадження реформ.

Підхід, заснований на принципах ЄС "більше за більше", і надалі працюватиме на користь тих партнерів, які найбільше впроваджують реформи.

План зовнішніх інвестицій відкриває нові можливості для фінансування, зокрема, через створення Європейського фонду сталого розвитку, покликаного ефективно мобілізувати значні обсяги інвестування.

13. Учасники (Саміту – ред.) з нетерпінням очікують подальшого підвищення динаміки та ефективності нашої розширеної та поглибленої співпраці в рамках Східного партнерства, приділяючи особливу увагу конкретним вигодам для громадян. Вони нагадали про важливість зміцнення інформованості громадян стосовно програм ЄС, які сприяють досягненню цієї мети.

14. Учасники Саміту вітають 20 ключових цілей до 2020 року, які дають відчутні результати прозорим і всеосяжним чином, а також зміцнюють стійкість [як представлено в Додатку I]. Вони з нетерпінням чекають посилення співпраці в оновленій багатосторонній структурі Східного партнерства [як представлено в Додатку II], яка буде краще підтримувати політичні цілі, поставлені в рамках Партнерства, включаючи співробітництво між партнерами. Вони розроблять більш інтегрований, заснований на широкій участі, міжсекторальний, орієнтований на результати підхід до цього співробітництва. Учасники підкреслюють важливість нарад на рівні міністрів для забезпечення політичного керівництва участі в різноманітних секторах.

15. Учасники Саміту підкреслюють, що належне управління на всіх рівнях є ключем до довіри людей до їх урядів. Реалізація реформ у сфері державного управління та судової системи, а також боротьба з корупцією є основою всіх інших стратегій у цьому напрямку та необхідні для посилення стійкості. Учасники погоджуються з тим, що зміцнення безпеки людей, яке також залежить від розвитку ефективних, відповідальних, прозорих та демократичних установ, зменшить уразливість суспільства. Співпраця та підтримка ЄС у сфері реформування сектору безпеки, впровадження комплексного управління кордонами, боротьба з організованою злочинністю, торгівлею людьми та контрабандою, боротьба з нелегальною міграцією, боротьба з гібридними загрозами, боротьба з тероризмом та насильницьким екстремізмом, в тому числі через міжрелігійний та міжкультурний діалог, запобігання радикалізації, посилення кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю, посилення мір із попередження катастроф, реагування та врегулювання криз покращать здатність країн-партнерів протистояти тиску, з яким вони стикаються.

Учасники Саміту погодились із важливістю ефективної співпраці між зацікавленими країнами-партнерами та відповідними органами ЄС у вирішенні вищезгаданих проблем.

Учасники Саміту підкреслюють важливість посилення, при необхідності, діалогу з питань безпеки та співпраці у сфері CSDP (Загальної політики безпеки і оборони – ред.), і вітають в зв’язку з цим цінний внесок партнерів у місії та операції ЄС.

16. Учасники Саміту вважають, що економічний та соціальний розвиток та підтримка процесів трансформації є основою спільного прагнення стабільності та стійкості у зоні європейського сусідства.

Розробка міцної економічної політики та нормативно-правової бази, в тому числі за рахунок залучення зусиль Європейського Союзу та міжнародних фінансових інституцій, допоможе створити сприятливі умови для розвитку конкурентоспроможної, "зеленої", оцифрованої та інноваційної економіки, а також для залучення інвестицій, створення робочих місць, сприяння всебічному сталому зростанню та розширенню торгівельних відносин з ЄС та між країнами-партнерами, також з метою активізації зусиль партнерів у повному використанні існуючих зон вільної торгівлі.

У зв'язку з цим вони вітають результати 4-го бізнес-форуму Східного партнерства, який відбувся в жовтні 2017 року в Таллінні. Сприяння розвитку малих і середніх підприємств, зокрема, шляхом полегшення їхнього доступу до кредитування в національній валюті, а також підтримці розширення високошвидкісного та широкосмугового доступу до мережі та переходу до скорочення тарифів на роумінг всередині країн-партнерів та, можливо, на пізнішому етапі з ЄС, матиме особливе значення.

У зв'язку з цим учасники Саміту погоджуються співпрацювати в галузі гармонізації цифрових ринків, з метою розширення переваги цифрового єдиного ринку для країн-партнерів.

17. З огляду на важливість транспортних зв’язків, учасники поділяють думку про те, що кращі та безпечні зв'язки надають нові можливості для розвитку та забезпечують більш тісне спілкування та обміни між Європейським Союзом та країнами-партнерами та поміж самими партнерами.

На основі позитивного впливу угод про спільний авіаційний простір з Грузією та Республікою Молдова, учасники Саміту нагадують про важливість якнайшвидшого завершення угоди про спільний авіаційний простір з Україною, а також висловили підтримку скорішому завершенню укладання таких угод з Вірменією та Азербайджаном.

Вони приділяють важливу увагу інтермодальності та сумісності транспортних зв'язків, покращенню зв'язку з мережею TEN-T у всіх видах транспорту та вітають підписання високого рівня взаєморозуміння між ЄС та країнами-партнерами, і на основі погоджених індикативних карт очікують на визначення ключової мережі.

Учасники Зустрічі на вищому рівні визнають важливість забезпечення безпечної, стабільної, надійної та доступної енергії для всіх та відзначають важливість забезпечення постачання та диверсифікації джерел енергії, постачальників та маршрутів та підкреслюють необхідність діяти в дусі солідарності та всеосяжності в цьому ключі. Активна співпраця країн-партнерів у створенні Європейського енергетичного союзу вітається.

Вони прагнуть зміцнити енергетичну безпеку через взаємозв'язок та стійке використання енергетичних ресурсів, включаючи підвищення енергоефективності та використання відновлюваних енергетичних джерел, зменшення залежності та підвищення стійкості.

Учасники також наголошують, що найвищі міжнародні стандарти ядерної безпеки та охорони навколишнього середовища мають бути належним чином дотримані. Учасники Саміту підкреслюють свою прихильність переходу до більш "зеленої", ефективної та стабільної економіки та посилення зусиль з адаптації та пом'якшення наслідків зміни клімату, а також до вирішення екологічних проблем. Своєчасне здійснення багатосторонніх угод та всеосяжних реформ у цих сферах залишається ключовим.

18. Особисті контакти, в тому числі між молоддю, а також через освіту, культурні та наукові обміни та мобільність, зближують суспільство. Учасники Саміту вітають ефективне здійснення безвізового режиму для Республіки Молдова, Грузії та України.

Вони з нетерпінням очікують зміцнення співпраці та подальшого прогресу в галузі мобільності в безпечному та добре керованому середовищі, а також своєчасного розгляду питання про відкриття діалогу з Вірменією щодо лібералізації візового режиму, якщо існуватимуть умови для належної та безпечної мобільності, включаючи ефективне здійснення угод про спрощення візового режиму та забезпеченняугод між Сторонами.

Учасники з нетерпінням очікують активнішої взаємодії з усіма партнерами щодо модернізації освіти, дослідницьких та інноваційних систем та підвищення їх якості та конкурентоспроможності, одночасно забезпечуючи повагу прав осіб, що належать до національних меншин, як це передбачено Конвенціями ООН та Ради Європи та пов'язаними з ними протоколами, недискримінацію осіб, що належать до меншин, та повагу до різноманітності, а також повне врахування досвіду органів Ради Європи при реформуванні цих систем.

Особлива увага буде приділятися підтримці та розширенню можливостей молоді, як це було підкреслено на 3-му Молодіжному форумі СхП у червні 2017 р. у Варшаві, зокрема, з точки зору розвитку їх навичок, громадської участі та солідарності, сприяння академічній мобільності та сприяння їх працевлаштуванню та підприємницького духу через всеохоплюючу систему молодіжної політики та молодіжний пакет, представлений ЄС.

19. Учасники Саміту підкреслюють важливу роль, яку добре функціонуюче медіа середовище та свобода слова відіграють у демократичному, стійкому та процвітаючому суспільстві.

Вони визнають необхідність посилення підтримки незалежних засобів масової інформації, професіоналізму медіа, а також медіа-грамотності у рамках Східного партнерства. Вони також погоджуються з необхідністю подальшого зміцнення зусиль щодо стратегічного спілкування та роботи щодо сприяння наочної співпраці між ЄС та країнами Східного партнерства, а також підвищення обізнаності громадськості та виявленню дезінформації. У зв'язку з цим вони вітають внесок 2-го Медіа-конференції СхП у вересні 2017 р. У Києві.

20. Учасники Саміту підтверджують важливість "Східного партнерства" для всебічного залучення всіх ланок суспільства. Вони прагнуть зміцнювати рівність між чоловіками та жінками та сприяти розширенню прав жінок, як це передбачено Планом дій щодо гендерної рівності ЄС. Залучення громадянського суспільства, у тому числі через Форум громадянського суспільства Східного партнерства, а також розширена інформаційна підтримка та цілеспрямована підтримка громадських організацій та соціальних партнерів серед громадськості, як і раніше, є невід'ємною частиною цього Партнерства, як це було підкреслено на Конференції громадянського суспільства Східного партнерства у жовтні 2017 року в Таллінні.

Вони вітають роль, яку відіграють місцеві та регіональні органи влади на Конференції регіональних та місцевих органів влади Східного партнерства (CORLEAP), яка спрямована на досягнення цілей Партнерства на рівні управління, найближчого до людей.

Учасники Саміту заохочують більш тісне міжпарламентське співробітництво, діалог та сприяння обміну в Парламентській асамблеї EURONEST, схвалюючи створення у зв'язку з цим бюро спеціальної «робочої групи Угоди про асоціацію».

21. Учасники Саміту з нетерпінням чекають на наступне засідання Саміту Східного партнерства, проведення якого планується на 2019 рік, де вони мають намір переглянути результати реалізації "Східного партнерства" та надати вказівки для подальшого зміцнення співпраці СхП.