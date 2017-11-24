О чем договорилися на саммите Восточного партнерства: совместная декларация

Главы государств и правительств, представители Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова и Украины, представители Европейского Союза и главы государств и правительств, а также представители стран-членов собрались в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Председатель Европейского парламента и представители Комитета регионов, Европейского социально-экономического комитета, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, конференции региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства и Парламентской ассамблеи Евронест также присутствовали на саммите.

1. Участники саммита подтверждают большое значение, которое они придают Восточному партнерству как конкретному измерению Европейской политики соседства. Они подтверждают свою общую приверженность этому стратегическому и амбициозному партнерству, основанному на общих ценностях, взаимных интересах и взаимопонимании, сопричастности и совместной ответственности, дифференциации, взаимной подотчетности, которые приближает восточноевропейские страны-партнеры к Европейскому Союзу. Устойчивый и эффективный прогресс в области реформ является ключом к дальнейшему успеху Восточного партнерства.

2. Участники саммита вновь подтверждают свою приверженность укреплению демократии, верховенства права, прав человека и основных свобод, а также принципов и норм международного права, которые лежат в основе Восточного партнерства. Европейский Союз по-прежнему привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров. Полная приверженность, уважение и соблюдение целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Парижской хартии ОБСЕ 1990 года, имеют основополагающее значение для нашего общего видения мирной и неделимой Европы. Участники саммита подтверждают элементы и принципы, воплощенные в предидущих декларациях саммитов Восточного партнерства, и подчеркивают свое твердое намерение выполнить обязательства, взятые на предыдущих саммитах и ​​в двусторонних соглашениях.

3. В этом контексте они подчеркивают, что консолидация и продвижение общих ценностей и принципов, которым они привержены, являются ключевым приоритетом и способствует развитию укрепленных отношений между ЕС и партнерами. Взаимосвязи, созданные через Восточное партнерство, объединяют Европейский Союз и страны-партнеры, делают такими, которые могут лучше справляться с общими проблемами. Участники саммита согласны с тем, что более тесное сотрудничество и перспективный и всеобъемлющий политический диалог являются ключевыми для решения общих задач и достижения общих целей.

4. Участники подчеркивают важность укрепления государственной, экономической и социальной устойчивости как в ЕС, так и в странах-партнерах, а также роли Восточного партнерства по соседству с Европейским Союзом, как и было указано в Глобальной стратегии Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности и пересмотренной Европейской политике соседства.

5. Восточное партнерство поддерживает реализацию ключевых глобальных целей в области политики, установленных Повесткой дня для устойчивого развития ООН на период до 2030 года, направленной на хорошо управляемые, более процветающие и ответственные общества, и Парижским соглашением об изменении климата. Участники саммита признают, что негативные последствия изменения климата являются одними из самых больших проблем нашего времени, которые нуждаются в консолидированных усилиях всех заинтересованных сторон. Они подтверждают важность активного гражданского общества и гендерного равенства для освобождения всего экономического и социального потенциала их обществ, улучшения экономического развития и укрепления социальной сплоченности.

6. Участники саммита по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися нарушениями норм международного права во многих частях региона. Участники саммита призывают к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права. Разрешение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений имеют важное значение для экономического и социального развития и сотрудничества. Участники саммита приветствуют усилия и усиленную роль ЕС в урегулировании конфликтов и укреплении доверия в рамках или в поддержку существующих согласованных форматов и процессов переговоров, в том числе посредством присутствия на местах, когда это необходимо.

7. Участники подчеркивают, что Восточное партнерство нацелено на создание общей области совместной демократии, процветания, стабильности и расширение сотрудничества и не направлено против кого-либо. В тех случаях, когда связи с другими партнерами требуют более широкого участия и будут способствовать достижению целей в конкретных видах деятельности и общих целей Восточного партнерства, в каждом конкретном случае может быть открыто сотрудничество для третьих стран. Они подтверждают суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и цели, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом.

8. Участники саммита приветствуют достижения Восточного партнерства до сегодняшнего дня и усиление дифференциации в двусторонних отношениях между ЕС и каждой из стран-партнеров. Объем и глубина сотрудничества определяются амбициями и потребностями ЕС и партнеров, а также темпами и качеством реформ.

9. Участники саммита воздали должное полному вступлению в силу Соглашений об ассоциации и углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли с Грузией, Республикой Молдова и совсем недавно с Украиной после решения глав государств и правительств ЕС от 2016 года.

10. В этом контексте участники саммита признают европейские устремления и европейский выбор соответствующих партнеров, как указано в Соглашениях об ассоциации. Соглашения предусматривают ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом. Участники саммита приветствуют поддержку ЕС в их реализации. В этом контексте, сохраняя инклюзивность Восточного партнерства, своевременным является привлечение партнеров по Соглашению об ассоциации/о зоне свободной торговли к совместным обсуждениям относительно прогресса, возможностей и проблем, связанных с реформами, связанными с ассоциациями, по просьбе этих партнеров, и с целью содействия полной реализации Соглашения об ассоциации/о зоне свободной торговли.

11. Участники саммита приветствуют подписание Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве между Европейским союзом и Арменией на полях саммита. Участники приветствуют хороший прогресс в текущих переговорах между Европейским Союзом и Азербайджаном в отношении нового рамочного соглашения. Они ценят то, что критическое взаимодействие ЕС с Беларусью стало более всеобъемлющим, в том числе в рамках Координационной группы ЕС-Беларусь, Диалога по правам человека и Диалога по торговле.

12. Участники саммита приветствуют постоянную поддержку ЕС Восточного партнерства, которая предоставляется путем полного и направленного использования Европейского инструмента добрососедства, включая программы трансграничного сотрудничества и другие имеющиеся финансовые инструменты.

Финансовая поддержка ЕС партнерам будет обусловлена осуществлением партнерами конкретных шагов по внедрению реформ.

Подход, основанный на принципах ЕС "больше за большее", и в дальнейшем будет работать в интересах тех партнеров, которые больше всего внедряют реформы.

План внешних инвестиций открывает новые возможности для финансирования, в частности, через создание Европейского фонда устойчивого развития, призванного эффективно мобилизовать значительные объемы инвестирования.

13. Участники (саммита - ред.) с нетерпением ожидают дальнейшего повышения динамики и эффективности нашего расширенного и углубленного сотрудничества в рамках Восточного партнерства, уделяя особое внимание конкретным выгодам для граждан. Они напомнили о важности укрепления информированности граждан о программах ЕС, которые способствуют достижению этой цели.

14. Участники саммита приветствуют 20 ключевых целей до 2020 года, которые дают ощутимые результаты прозрачным и всеобъемлющим образом, а также укрепляют устойчивость [как представлено в Приложении I]. Они с нетерпением ждут усиления сотрудничества в обновленной многосторонней структуре Восточного партнерства [как представлено в Приложении II], которая будет лучше поддерживать политические цели, поставленные в рамках Партнерства, включая сотрудничество между партнерами. Они разработают более интегрированный, основанный на широком участии, межсекторальный, ориентированный на результаты подход к этому сотрудничеству. Участники подчеркивают важность совещаний на уровне министров для обеспечения политического руководства участия в различных секторах.

15. Участники Саммита подчеркивают, что надлежащее управление на всех уровнях является ключом к доверию людей к их правительств. Реализация реформ в сфере государственного управления и судебной системы, а также борьба с коррупцией является основой всех других стратегий в этом направлении и необходимые для усиления устойчивости. Участники соглашаются с тем, что укрепление безопасности людей, которое также зависит от развития эффективных, ответственных, прозрачных и демократических учреждений, уменьшит уязвимость общества. Сотрудничество и поддержка ЕС в сфере реформирования сектора безопасности, внедрение комплексного управления границами, борьба с организованной преступностью, торговлей людьми и контрабандой, борьба с нелегальной миграцией, борьба с гибридными угрозами, борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом, в том числе через межрелигиозный и межкультурный диалог , предотвращения радикализации, усиление кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью, усиление мер по предупреждению катастроф, реагирования и урегулирования кризисов улучшат способность стран-партнеров противостоять давлению, с которым они сталкиваются.

Участники саммита согласились с важностью эффективного сотрудничества между заинтересованными странами-партнерами и соответствующими органами ЕС в решении этих проблем.

Участники Саммита подчеркивают важность усиления, при необходимости, диалога по вопросам безопасности и сотрудничества в сфере CSDP (Общей политики безопасности и обороны - ред.), и приветствуют в связи с этим ценный вклад партнеров в миссии и операции ЕС.

16. Участники саммита считают, что экономическое и социальное развитие и поддержка процессов трансформации является основой общего стремления стабильности и устойчивости в зоне европейского соседства.

Разработка прочной экономической политики и нормативно-правовой базы, в том числе за счет привлечения усилий Европейского Союза и международных финансовых институтов, поможет создать благоприятные условия для развития конкурентоспособной, "зеленой", оцифрованной и инновационной экономики, а также для привлечения инвестиций, создания рабочих мест , содействие всестороннему устойчивому росту и расширению торговых отношений с ЕС и между странами-партнерами, а также с целью активизации усилий партнеров в полном использовании существующих зон свободной торговли.

В связи с этим они приветствуют результаты 4-го бизнес-форума Восточного партнерства, который состоялся в октябре 2017 года в Таллинне. Содействия развитию малых и средних предприятий, в частности, путем облегчения их доступа к кредитованию в национальной валюте, а также поддержке расширения высокоскоростного и широкополосного доступа к сети и перехода к сокращению тарифов на роуминг внутри стран-партнеров и, возможно, на более позднем этапе с ЕС, будет иметь особое значение.

В связи с этим участники саммита соглашаются сотрудничать в области гармонизации цифровых рынков, с целью расширения преимущества цифрового единого рынка для стран-партнеров.

17. Учитывая важность транспортных связей, участники разделяют мнение о том, что лучшие и безопасные связи предоставляют новые возможности для развития и обеспечивают более тесное общение и обмены между Европейским Союзом и странами-партнерами и между самими партнерами.

На основе положительного влияния соглашений о совместном авиационном пространстве с Грузией и Республикой Молдова, участники саммита напоминают о важности скорейшего завершения сделки об общем авиационном пространстве с Украиной, а также выразили поддержку скорейшему завершению заключения таких соглашений с Арменией и Азербайджаном.

Они уделяют важное внимание интермодальности и совместимости транспортных связей, улучшению связи с сетью TEN-T во всех видах транспорта и приветствуют подписание высокого уровня взаимопонимания между ЕС и странами-партнерами, и на основе согласованных индикативных карт ожидают определения ключевой сети.

Участники Встречи на высшем уровне признают важность обеспечения безопасной, стабильной, надежной и доступной энергии для всех и отмечают важность обеспечения поставок и диверсификации источников энергии, поставщиков и маршрутов и подчеркивают необходимость действовать в духе солидарности и всеобъемлющей в этом ключе. Активное сотрудничество стран в создании Европейского энергетического союза приветствуется.

Они стремятся укрепить энергетическую безопасность через взаимосвязь и устойчивое использование энергетических ресурсов, включая повышение энергоэффективности и использования возобновляемых энергетических источников, уменьшение зависимости и повышения устойчивости.

Участники также отмечают, что высокие международные стандарты ядерной безопасности и охраны окружающей среды должны быть надлежащим образом соблюдены. Участники Саммита подчеркивают свою приверженность перехода к более «зеленой», эффективной и стабильной экономики и усиления усилий по адаптации и смягчению последствий изменения климата, а также к решению экологических проблем. Своевременное осуществление многосторонних соглашений и всеобъемлющих реформ в этих сферах остается ключевым.

18. Личные контакты, в том числе между молодежью, а также через образование, культурные и научные обмены и мобильность, сближают общество. Участники саммита приветствуют эффективное осуществление безвизового режима для Республики Молдова, Грузии и Украины.

Они с нетерпением ожидают укрепления сотрудничества и дальнейшего прогресса в области мобильности в безопасном и хорошо управляемой среде, а также своевременного рассмотрения вопроса об открытии диалога с Арменией по либерализации визового режима, если будут существовать условия для надлежащей и безопасной мобильности, включая эффективное осуществление соглашений об упрощении визового режима и обеспечение сделок между Сторонами.

Участники с нетерпением ожидают активного взаимодействия со всеми партнерами по модернизации образования, исследовательских и инновационных систем и повышение их качества и конкурентоспособности, одновременно обеспечивая уважение прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, как это предусмотрено Конвенциями ООН и Совета Европы и связанными с ними протоколами, недискриминации лиц, принадлежащих к меньшинствам, и уважение к разнообразию, а также полный учет опыта органов Совета Европы при реформировании этих систем.

Особое внимание будет уделяться поддержке и расширению возможностей молодежи, как это было подчеркнуто на 3-м Молодежном форуме ВП в июне 2017 года в Варшаве, в частности, с точки зрения развития их навыков, общественного участия и солидарности, содействия академической мобильности и содействия их трудоустройству и предпринимательскому духу через всеобъемлющую систему молодежной политики и молодежный пакет, представленный ЕС.

19. Участники Саммита подчеркивают важную роль, которую хорошо функционирующая медиа среда и свобода слова играют в демократическом, устойчивом и процветающем обществе.

Они признают необходимость усиления поддержки независимых средств массовой информации, профессионализма медиа, а также медиа-грамотности в рамках Восточного партнерства. Они также соглашаются с необходимостью дальнейшего укрепления усилий по стратегическому общению и работы по содействию наглядного сотрудничества между ЕС и странами Восточного партнерства, а также повышения осведомленности общественности и выявления дезинформации. В связи с этим они приветствуют вклад 2-ой Медиа-конференции ВП в сентябре 2017 года в Киеве.

20. Участники Саммита подтверждают важность "Восточного партнерства" для всестороннего привлечения всех звеньев общества. Они стремятся укреплять равенство между мужчинами и женщинами и содействовать расширению прав женщин, как это предусмотрено Планом действий по гендерному равенству ЕС. Привлечение гражданского общества, в том числе через Форум гражданского общества Восточного партнерства, а также расширенная информационная поддержка и целенаправленная поддержка общественных организаций и социальных партнеров среди общественности, по-прежнему является неотъемлемой частью этого партнерства, как это было подчеркнуто на Конференции гражданского общества восточного партнерства в октябре 2017 года в Таллинне.

Они приветствуют роль, которую играют местные и региональные органы власти на Конференции региональных и местных органов власти Восточного партнерства (CORLEAP), которая направлена на достижение целей Партнерства на уровне управления, ближайшего к людям.

Участники саммита поощряют более тесное межпарламентское сотрудничество, диалог и содействие обмену в Парламентской ассамблее EURONEST, одобряя создание в связи с этим специальной «рабочей группы Соглашения об ассоциации».

21. Участники саммита с нетерпением ждут следующее заседание саммита Восточного партнерства, проведение которого планируется в 2019 году, где они намерены пересмотреть результаты реализации "Восточного партнерства" и предоставить указания для дальнейшего укрепления сотрудничества ВП.