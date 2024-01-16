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Про підозру повідомили зрадникам з ТОТ, які брали участь у ворожих "м’ясних" штурмах під Бахмутом та Лисичанськом

Київ • УНН

 • 28400 перегляди

Українські правоохоронці зібрали докази проти дев'ятьох осіб з Луганська та Криму, які приєдналися до російських окупаційних угруповань та воювали проти Збройних сил України. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці зібрали доказову базу на 9 зрадників з ТОТ Луганщини та Криму, які добровільно вступили до окупаційних угруповань рф та воювали проти Сил оборони на східному фронті. Про це повідомила СБУ, пише УНН.

Деталі

Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне.

У ході слідства встановлено, що восьмеро бойовиків – мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев’ятий – житель Криму. Більшість із них брали участь у бойових діях проти сил АТО ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

Наприкінці лютого 2022 року бойовики з Луганщини вступили до лав зс рф. Ще один затриманий у вересні 2023 року уклав контракт з міноборони рф у тимчасово захопленому Сімферополі.

Після облаштування вогневих позицій уздовж лінії східного фронту їх відрядили до складу штурмових груп рашистів, де вони брали участь у так званих "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ в районах Бахмута та Лисичанська.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили полоненим про підозру. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

На Херсонщині затримали двох колаборантів, які змушували українців "голосувати" на псевдореферендумі рф16.01.24, 13:48 • 21191 перегляд

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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