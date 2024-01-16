О подозрении сообщили предателям из ВОТ, которые участвовали во вражеских "мясных" штурмах под Бахмутом и Лисичанском

Правоохранители собрали доказательную базу на 9 предателей с ВОТ Луганщины и Крыма, которые добровольно вступили в оккупационные группировки рф и воевали против Сил обороны на восточном фронте. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Детали

В конце 2023 года украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время жестоких боев вблизи поселков Клещеевка и Спорное.

В ходе следствия установлено, что восемь боевиков - жители временно оккупированных населенных пунктов Луганской области, девятый - житель Крыма. Большинство из них участвовали в боевых действиях против сил АТО еще до начала полномасштабного вторжения рф.

В конце февраля 2022 года боевики с Луганщины вступили в ряды вс рф. Еще один задержанный в сентябре 2023 года заключил контракт с минобороны рф во временно захваченном Симферополе.

После обустройства огневых позиций вдоль линии восточного фронта их отправили в состав штурмовых групп рашистов, где они участвовали в так называемых "мясных" штурмах позиций ВСУ в районах Бахмута и Лисичанска.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили пленным о подозрении. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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