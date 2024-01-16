О подозрении сообщили предателям из ВОТ, которые участвовали во вражеских "мясных" штурмах под Бахмутом и Лисичанском
Украинские правоохранители собрали доказательства против девяти человек из Луганска и Крыма, которые присоединились к российским оккупационным группировкам и воевали против Вооруженных сил Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием
В Черкасской области правоохранители задержали торговца оружием, который хранил в своем гараже автоматы АКС-74 и гранаты Ф-1. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста
Глава отдела морского управления росгвардии Сергей Волков был приговорен к шести годам лишения свободы за поставку некачественных радиолокационных систем для защиты Крымского моста.
Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
Подоляк о выборе перед которым встал глобальный Запад: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии
Выигрыш рф изменит судьбу не только Украины, но и системы международной безопасности в целом, где прав будет не тот, кто действует в рамках закона, а тот, кто способен на большее насилие, отметил Подоляк.
"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января
Министерство иностранных дел Украины осуждает последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей, призывая к усилению санкций и строгому соблюдению резолюций ООН. МИД предупреждает, что это событие усиливает региональную напряженность и нарушает международное право.
"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы
Президент Владимир Зеленский ожидает, что Украина получит решение о финансовой помощи от США и Европы в течение недель.
Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии
Министр обороны Украины Умеров поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16 на фоне растущей напряженности на фронте.
Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска Корчова-Краковец на польско-украинской границе, в то время как около 300 грузовиков ожидали въезда в Украину.
Если условия польских забастовщиков не будут выполнены, они могут вернуться к блокаде границы с Украиной весной
Польские протестующие предупреждают, что возобновят блокаду польско-украинской границы, если правительство не выполнит их требования до 1 марта.