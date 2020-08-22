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Призер української Суперліги переміг литовський клуб

Київ • УНН

 • 11721 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Бронзовий призер минулого сезону Суперліги та учасник майбутнього сезону Кубка Європи ФІБА "Прометей" із Кам’янського провів перший контрольний матч на підготовчому зборі в Литві, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Призер української Суперліги переміг литовський клуб

Команда Віталія Чернія у товариському матчі зіграла із другим (молодіжним) складом легендарного литовського клуба “Жальгіріса”. “Прометей” лідирував протягом всієї ігрової дистанції та здобув перемогу з рахунком 90:83.

Наступний контрольний матч “Прометей” проведе 23 серпня в якому протистоятиме клубу елітного литовського дивізіону “Шауляю”.

Додамо також, минулого сезону “Прометей” виборов “бронзу” Суперліги.

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