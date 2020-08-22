Призер украинской Суперлиги победил литовский клуб

КИЕВ. 22 августа. УНН. Бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги и участник предстоящего сезона Кубка Европы ФИБА "Прометей" из Каменского провел первый контрольный матч на подготовительном сборе в Литве, передает УНН со ссылкой на ФБУ.