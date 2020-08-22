Призер украинской Суперлиги победил литовский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги и участник предстоящего сезона Кубка Европы ФИБА "Прометей" из Каменского провел первый контрольный матч на подготовительном сборе в Литве, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Команда Виталия Черния в товарищеском матче сыграла со вторым (молодежным) составом легендарного литовского клуба “Жальгириса”. “Прометей” лидировал на протяжении всей игровой дистанции и одержал победу со счетом 90:83.
Следующий контрольный матч “Прометей” проведет 23 августа в котором противостоять клубу будет элитный литовский дивизион “Шауляй”.
Добавим также, в прошлом сезоне “Прометей” завоевал “бронзу” Суперлиги.