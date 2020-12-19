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Прийняття бюджету у США: Трамп підписав закон, який запобігає зупинці роботи уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Чинний американський президент Дональд Трамп підписаний тимчасовий бюджет США, тим самим запобігши “шатдауну” — призупинці роботи федерального уряду. Про це повідомляє телеканал Fox News, пише УНН.

Прийняття бюджету у США: Трамп підписав закон, який запобігає зупинці роботи уряду

Перед цим обидві палати конгресу затвердили законопроект більшістю голосів. Тимчасовий бюджет терміном на два дні дає американським законодавцям більше часу на узгодження пунктів бюджету країни на наступний рік.

12 грудня Трамп уже підписував тимчасовий бюджет США, який давав конгресу тиждень на узгодження законопроекту. Фінансування уряду відповідно до того документу минало опівночі п’ятниці (7:00 19 грудня за київським часом). Таким чином, президент відстрочив шатдаун буквально за кілька годин до його настання.

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