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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 82828 просмотра

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Принятие бюджета в США: Трамп подписал закон, который предотвращает остановку работы правительства

Киев • УНН

 • 12268 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Действующий американский президент Дональд Трамп подписан временный бюджет США, тем самым предотвратив “шатдауну” — прекращение работы федерального правительства. Об этом сообщает телеканал Fox News, пишет УНН.

Принятие бюджета в США: Трамп подписал закон, который предотвращает остановку работы правительства

Перед этим обе палаты конгресса утвердили законопроект большинством голосов. Временный бюджет сроком на два дня дает американским законодателям больше времени на согласование пунктов бюджета страны на следующий год.

12 декабря Трамп уже подписывал временный бюджет США, который давал конгрессу неделю на согласование законопроекта. Финансирование правительства в соответствии с тем документом истекало в полночь пятницы (7:00 19 декабря по киевскому времени). Таким образом, президент отсрочил шатдаун буквально за несколько часов до его наступления.

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