Привласнення 4 млн грн на охороні парковок у Києві: директору фірми повідомили про підозру

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За даними слідства, упродовж 2017-2018 років комунальне підприємство "Житло-Сервіс" уклало з приватною фірмою договори про надання послуг з охорони паркувальних майданчиків.

Відповідно до умов договорів, підрядник мав за рахунок власного штату працівників охороняти паркувальні майданчики. Водночас директор фірми, не маючи у штаті необхідної кількості співробітників, зазначав про повне та якісне виконання робіт, вказують у прокуратурі.

Потім ці акти підписав директор КП "Житло-Сервіс", внаслідок чого столичному бюджету, як зазначається, завдали збитки на понад 4 млн гривень.

27 жовтня 2021 року за результатами розслідування директору приватної фірми повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення — ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Раніше у межах цього провадження повідомили про підозру директору КП "Житло-Сервіс" за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Наразі триває досудове розслідування.

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