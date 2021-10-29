Присвоение 4 млн грн на охране парковок в Киеве: директору фирмы сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Киеве руководителю подрядной организации сообщили о подозрении в присвоении более 4 млн грн на охране парковочных площадок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
По данным следствия, в течение 2017-2018 годов коммунальное предприятие "Жилье-Сервис" заключило с частной фирмой договоры о предоставлении услуг по охране парковок.
Согласно условиям договоров подрядчик должен за счет собственного штата работников охранять парковки. В то же время директор фирмы, не имея в штате необходимого количества сотрудников, отмечал об полном и качественном выполнении работ, указали в прокуратуре.
Затем эти акты подписал директор КП "Жилье-Сервис", в результате чего столичному бюджету, как сообщается, нанесли убытки более чем на 4 млн гривен.
27 октября 2021 года по результатам расследования директору частной фирмы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения — ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение средств в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).
Ранее в рамках этого производства сообщили о подозрении директору КП "Жилье-Сервис" по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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