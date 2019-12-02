Приватних власників спиртзаводів зобов'яжуть працювати під відеокамерами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні економічний комітет Верховної Ради розглядав поправки до другого читання до “спиртового” законопроекту Президента №2300. Зокрема, члени профкомітету підтримали правку нардепа Людмили Буймістер, яка передбачає роботу спиртзаводів у режимі постійного відеонагляду, передає УНН.
“Ліцензія на виробництво спирту видається на підприємства, що мають цілодобові системи відеонагляду. А відключення цих систем є підставою для відмови в ліцензії або відкликання ліцензії”, - йдеться у правці, яку врахували.
Таким чином, приватні інвестори, які придбають спиртзаводи ДП “Укрспирт”, отримають ліцензії на роботу лише за такої умови.
Нагадаємо, депутати також хочуть зобов'язати покупців заводів "Укрспирту" зберегти робочі місця.
Як писав УНН, економічний комітет ВР сьогодні заслухав правки до законопроекту №2300 щодо приватизації “Укрспирту”. Документ раніше було проголосовано у першому читанні.
Вказаний проект ЗУ експерти називають скандальним, прогнозуючи, що у чинній редакції його реалізація призведе до контрабанди спирту з окупованих територій, ще більшої тінізації алкогольно ринку, а також "спровокує" спиртову монополію з боку горілчаних гігантів.
"Слуги народу" раніше пообіцяли суттєво доопрацювати проект до другого читання, передбачивши зокрема, демонополізацію ДП "Укрспирт" лише після приватизації, а не навпаки, як це пропонується у першій редакції документа.