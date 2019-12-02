Депутати хочуть зобов'язати покупців заводів "Укрспирту" зберегти робочі місця

ukru
16:46 • 16385 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 42709 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 117114 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 109838 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 128839 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127058 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127333 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171564 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268617 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262312 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.8 м/с
42 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 34053 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 74803 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 51301 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 95067 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 44205 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 117119 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 128842 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127061 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112027 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 124609 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 12272 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 11401 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 44205 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 74803 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106203 перегляди
Актуальне
Депутати хочуть зобов'язати покупців заводів "Укрспирту" зберегти робочі місця

Депутати хочуть зобов'язати покупців заводів "Укрспирту" зберегти робочі місця

Київ • УНН

 • 7747 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. На засіданні економічного комітету ВР з розгладу “спиртового” законопроекту ОП № 2300 депутати обговорюють питання збереження робочих місць галузі. Зокрема, відповідальність за обов’язковість їх збереження під час приватизації спиртзаводів “Укрспирту” хочуть покласти на майбутніх інвесторів, передає УНН.

Так, за словами депутата Сергія Тарути, оскільки мова про продаж монополії (ДП “Укрспирт”), то умови приватизації цих підприємств мають бути чітко регламентовані та орієнтовані на соціальних захист робітників спиртових заводів, що будуть продаватися.

“Ми даємо інвестору можливість заробити. І ці люди (які сьогодні працюють на спиртових підприємствах, — ред.) не будуть дуже обтяжливими для бізнесу. Я думаю, що собівартість оплат їх праці у структурі витрат становить максимум 8-10 відсотків”, — сказав нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Спиртова” реформа Зеленського переслідує інтереси горілчаних гігантів

Нардеп Валерій Давиденко, підтримав репліку Тарути, наголосивши на тому, що у разі відсутності обмежень і запобіжників в процесі приватизації ДП “Укрспирт”, “ми створимо нову монополію — алкго-горілчаних компаній”.

“Вони вже мають у себе побудовані нові заводи (спиртові — ред.)”, — пояснив Давиденко.

Нардеп Степан Кубів, у свою чергу, додав, що серед завдань економічного комітету Парламенту — створення та збереження робочих місць в Україні.

“Ми повинні максимально підтримувати робочі місця, а всі закони які ми приймаємо по приватизації — вони говорять про майбутній мінус 1 млн робочих місць в країні”, — сказав він, підтримавши таким чином пропозицію зобов’язати інверторів “Укрспирту” зберігати робочі місця.

Засідання комітету триває. У ньому оголошена перерва задля уточнення правок до законопроекту № 2300.

Як писав УНН, “спиртовий” законопроект Зеленського “протягли” повз увагу чотирьох комітетів Ради.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66