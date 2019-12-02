Депутати хочуть зобов'язати покупців заводів "Укрспирту" зберегти робочі місця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На засіданні економічного комітету ВР з розгладу “спиртового” законопроекту ОП № 2300 депутати обговорюють питання збереження робочих місць галузі. Зокрема, відповідальність за обов’язковість їх збереження під час приватизації спиртзаводів “Укрспирту” хочуть покласти на майбутніх інвесторів, передає УНН.
Так, за словами депутата Сергія Тарути, оскільки мова про продаж монополії (ДП “Укрспирт”), то умови приватизації цих підприємств мають бути чітко регламентовані та орієнтовані на соціальних захист робітників спиртових заводів, що будуть продаватися.
“Ми даємо інвестору можливість заробити. І ці люди (які сьогодні працюють на спиртових підприємствах, — ред.) не будуть дуже обтяжливими для бізнесу. Я думаю, що собівартість оплат їх праці у структурі витрат становить максимум 8-10 відсотків”, — сказав нардеп.
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Нардеп Валерій Давиденко, підтримав репліку Тарути, наголосивши на тому, що у разі відсутності обмежень і запобіжників в процесі приватизації ДП “Укрспирт”, “ми створимо нову монополію — алкго-горілчаних компаній”.
“Вони вже мають у себе побудовані нові заводи (спиртові — ред.)”, — пояснив Давиденко.
Нардеп Степан Кубів, у свою чергу, додав, що серед завдань економічного комітету Парламенту — створення та збереження робочих місць в Україні.
“Ми повинні максимально підтримувати робочі місця, а всі закони які ми приймаємо по приватизації — вони говорять про майбутній мінус 1 млн робочих місць в країні”, — сказав він, підтримавши таким чином пропозицію зобов’язати інверторів “Укрспирту” зберігати робочі місця.
Засідання комітету триває. У ньому оголошена перерва задля уточнення правок до законопроекту № 2300.
Як писав УНН, “спиртовий” законопроект Зеленського “протягли” повз увагу чотирьох комітетів Ради.