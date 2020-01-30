Приватне підприємство незаконно видобувало природний газ на землях лісового фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Приватне підприємство на території земель лісогосподарського призначення незаконно видобувало природний газ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"Прокуратура Луганської області викрила факт незаконного видобутку природного газу на території земель лісогосподарського призначення. Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки)", - йдеться в повідомленні.
Так, встановлено, що приватне підприємство без дозволу Луганської обласної державної адміністрації на виділення землі для розробки родовищ організувало злочинну схему видобутку корисних копалин загальнодержавного значення під виглядом пошукових та геодезичних робіт.
"..суб’єкт господарювання у 2019 році самовільно зайняв три земельних ділянки загальною площею понад 6 гектарів, призначених для збереження лісових ресурсів. Видобуток природного газу здійснювався під прикриттям угод, укладених з лісомисливським господарством", - зазначається в повідомленні.
Наразі у справі проведено першочергові слідчі дії, у ході яких підтверджено відсутність правових підстав для використання вказаних земель. Досліджується питання щодо завдання збитків інтересам держави внаслідок неналежної охорони лісів уповноваженими органами влади.
"Крім того, з метою припинення порушень вимог законодавства прокуратура заявила до Господарського суду Луганської області позовну заяву в інтересах держави в особі Луганської ОДА про визнання угод недійсними та повернення земельних ділянок державної власності лісогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.
Також судом відкрито провадження у справі. Наразі судовий розгляд триває.
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