Частное предприятие незаконно добывало природный газ на землях лесного фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Частное предприятие на территории земель лесного фонда незаконно добывало природный газ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Прокуратура Луганской области обнаружила факт незаконной добычи природного газа на территории земель лесного фонда. Начато досудебное расследование по ч.1 ст.197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка)", - говорится в сообщении.
Так, установлено, что частное предприятие без разрешения Луганской областной государственной администрации на выделение земли для разработки месторождений организовало преступную схему добычи полезных ископаемых общегосударственного значения под видом поисковых и геодезических работ.
"...субьект хозяйствования в 2019 году самовольно занял три земельных участка общей площадью более 6 гектаров, предназначенных для сохранения лесных ресурсов. Добыча природного газа осуществлялась под прикрытием соглашений, заключенных с гослесоохотхозяйством", - отмечается в сообщении.
Сейчас по делу проведены первоочередные следственные действия, в ходе которых подтверждено отсутствие правовых оснований для использования указанных земель. Исследуется вопрос о нанесении ущерба интересам государства в результате ненадлежащего охраны лесов уполномоченными органами власти.
"Кроме того, с целью пресечения нарушений требований законодательства прокуратура заявила в Хозяйственный суд Луганской области исковое заявление в интересах государства в лице Луганской ОГА о признании сделок недействительными и возврате земельных участков государственной собственности лесного фонда", - говорится в сообщении.
Также судом открыто производство по делу. Сейчас судебное разбирательство продолжается.
Напомним, в Одесской области блокировали нелегальную разработку природных недр в промышленных масштабах.