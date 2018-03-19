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Приватна фірма на Одещині постачала до лікарень технічний кисень замість медичного

Приватна фірма на Одещині постачала до лікарень технічний кисень замість медичного

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На Одещині поліція викрила комерційну структуру у постачанні до лікарень технічного кисню замість медичного. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.

“Працівники обласного управління захисту економіки, слідчого управління поліції та прокуратури області встановили, що комерційна структура надавала підроблені документи щодо походження кисню та його відповідності нормам ДСТУ. За попередніми даним сума збитків становить понад 6 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Оперативники управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили, що окрім комерційної структури-постачальника, до злочину можуть бути причетні і посадові особи медичних закладів. Аналіз результатів тендерів показав, що публічні процедури проводились штучно, так як умови заздалегідь були прописані для конкретної продукції конкретного постачальника.

Відповідно до укладених угод комерційна структура здійснює постачання кисню медичного до закладів охорони здоров’я. До речі, дане підприємство є одним з найбільших постачальників продукції даної категорії на території України. З метою власного збагачення розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів. До лікарень постачали кисень, що не відповідає вимогам ДСТУ. Фактично, кисень, який повинен використовуватись у промислових цілях, потрапляв до медустанов. Технічній кисень замість медичного міг становити загрозу для здоров’я пацієнтів та призвести до трагічних наслідків.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено місце придбання технічного кисню та методи його легалізації. Зокрема, складалися та видавалися документи з фальсифікованими відомостями. Замовники отримували продукцію разом з підтверджуючими документами, де виробником зазначався вітчизняний завод медичних приладів.
“Медичний” кисень не тільки не відповідав вимогам ДСТУ, його ринкова вартість була у кілька разів менша.

У результаті санкціонованих обшуків на підприємстві було вилучено “чорнову” бухгалтерію, 880 тисяч гривень, 1450 євро, понад 1 тис.дол., 62 тис. російських рублів та інші матеріали, що мають значення для досудового розслідування.

Всі заходу по документуванню протиправної діяльності проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, національне антикорупційне бюро України помилково вилучило в Інституту ядерної медицини діагностичне обладнання.

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