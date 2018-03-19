Частная фирма в Одесской области поставляла в больницы технический кислород вместо медицинского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Одесской области полиция разоблачила коммерческую структуру в снабжении в больницы технического кислорода вместо медицинского. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Работники областного управления защиты экономики, следственного управления полиции и прокуратуры области установили, что коммерческая структура предоставляла поддельные документы о происхождении кислорода и соответствия нормам ГОСТ. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 6 млн грн", - говорится в сообщении.
Оперативники управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и следователи областной полиции установили, что кроме коммерческой структуры-поставщика, к преступлению могут быть причастны и должностные лица медицинских учреждений. Анализ результатов тендеров показал, что публичные процедуры проводились искусственно, так как условия заранее были прописаны для конкретной продукции конкретного поставщика.
В соответствии с заключенными соглашениями коммерческая структура осуществляет поставки кислорода медицинского в учреждения здравоохранения. Кстати, данное предприятие является одним из крупнейших поставщиков продукции данной категории на территории Украины. С целью собственного обогащения разработали преступную схему присвоения бюджетных средств. В больницы поставляли кислород, который не соответствует требованиям ГОСТа. Фактически, кислород, который должен использоваться в промышленных целях, попадал в медучреждения. Технической кислород вместо медицинского мог представлять угрозу для здоровья пациентов и привести к трагическим последствиям.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено место приобретения технического кислорода и методы его легализации. В частности, складывались и выдавались документы с фальсифицированными сведениями. Заказчики получали продукцию вместе с подтверждающими документами, где производителем указывался отечественный завод медицинских приборов.
"Медицинский" кислород не только не отвечал требованиям ГОСТа, его рыночная стоимость была в несколько раз меньше.
В результате санкционированных обысков на предприятии были изъяты "черновую" бухгалтерию, 880 тыс. гривен, 1450 евро, свыше 1 тыс. долл., 62 тыс. российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.
Все мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, национальное антикоррупционное бюро Украины ошибочно изъяло в Институте ядерной медицины диагностическое оборудование.