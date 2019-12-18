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Пристайко висловився щодо кандидатури “нового Волкера”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна здогадується про те, хто буде виконувати роль спецпредставника США замість Курта Волкера. Про це ввечері у середу сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів, передає корреспондент УНН

“Курт Волкер виконував функції зв’язківця скоріше в „нормандському форматі“ і ширше „нормандського формату“ — у цій проблематиці. Він не виконував функції ті, які виконувала його попередниця Вікторія Нуланд, яка одночасно очолювала великий департамент, що займався Україною”, — сказав Пристайко. З його слів, у Нуланд були “можливість і дипломати, що підтримували в центральному апараті Держдепу”, а, в свою чергу, Волкер міг сконцентрувати всі свої зусилля тільки на одному конкретному треку, не відволікаючись на інші питання українсько-американських відносин.

“Ми зараз ведемо переговори з американською стороною, яка з цих двох моделей буде використана наступним часом. Ми запитували вже конкретно чи є людина, і ми приблизно уявляємо, хто це буде”, — заявив дипломат.

Як повідомляв УНН, 27 вересня Спеціальний посланник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, який потрапив під тиск президента США Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, щоб знайти інформацію про демократів, подав у відставку.

Українські Національні Новини

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