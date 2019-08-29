Пристайко розповів про головні завдання в роботі на посаді міністра закордонних справ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кандидат від Президента України на посаду міністра закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про завдання, які стоять перед міністерством. Про це він заявив під час робочого засідання Верховної Ради у четвер, передає кореспондент УНН.
"Я вимагатиму від дипломатичної служби України піднятися на новий рівень відстоювання національних інтересів", - сказав Пристайко.
За його словами, головним завданням має стати щоденна робота з відвойовування Україні місце під сонцем в економічній системі, а також із повернення експортних ринків, однією рукою відштовхуючи нашого експортера, а іншою затягуючи реального іноземного інвестора в Україну.
"Найбільший наш зовнішньополітичний пріоритет – відновлення миру на Сході та деокупація, повернення Криму", - сказав Пристайко.
Він зазначив, що наступними кроками в роботі мають бути повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністії, зняття торговельних обмежень, відновлення повного контролю над нашими кордонами.
"Ми маємо на це півроку", - додав кандидат.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Вадима Пристайка міністром закордонних справ України.