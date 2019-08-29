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Пристайко розповів про головні завдання в роботі на посаді міністра закордонних справ

Пристайко розповів про головні завдання в роботі на посаді міністра закордонних справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кандидат від Президента України на посаду міністра закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про завдання, які стоять перед міністерством. Про це він заявив під час робочого засідання Верховної Ради у четвер, передає кореспондент УНН.

"Я вимагатиму від дипломатичної служби України піднятися на новий рівень відстоювання національних інтересів", - сказав Пристайко.

За його словами, головним завданням має стати щоденна робота з відвойовування Україні місце під сонцем в економічній системі, а також із повернення експортних ринків, однією рукою відштовхуючи нашого експортера, а іншою затягуючи реального іноземного інвестора в Україну.

"Найбільший наш зовнішньополітичний пріоритет – відновлення миру на Сході та деокупація, повернення Криму", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що наступними кроками в роботі мають бути повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністії, зняття торговельних обмежень, відновлення повного контролю над нашими кордонами.

"Ми маємо на це півроку", - додав кандидат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Вадима Пристайка міністром закордонних справ України.

Українські Національні Новини

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