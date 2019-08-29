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Зеленський запропонував Раді призначити Пристайка головою МЗС

Зеленський запропонував Раді призначити Пристайка головою МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Вадима Пристайка міністром закордонних справ України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про відповідний проект постанови на сайті парламенту.

Проект постанови про призначення Пристайка В.В. на посаду міністра закордонних справ України зареєстровано у Раді під №1024 від 29.08.2019.

"Відповідно до пункту 10 частини першої статті 106 та частини четвертої статті 114 Конституції України вношу подання про призначення В.Пристайка на посаду міністра закордонних справ України", - йдеться у поданні на призначення Пристайка.

Нагадаємо, у "Слузі народу" відзначили, що сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.

Довідка УНН: Вадим Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1998 році – Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр. Володіє англійською, російською мовами. У 2014-2017 був заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату, першим заступником міністра закордонних справ України, у 2017-му був призначений головою місії України при НАТО. Указом Президента України 22 травня 2019 року призначений заступником глави Адміністрації Президента України. Указом Президента України 25 червня 2019 року призначений заступником керівника Офісу Президента України. 

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