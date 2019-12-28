Пристайко: для України бути в центрі уваги в зв'язку з імпічментом Трампа - виснажливо

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Для України бути в центрі уваги світової громадськості в зв'язку з процесом імпічменту президента США Дональда Трампа досить виснажливо. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю виданню редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передає УНН.