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Пристайко: для України бути в центрі уваги в зв'язку з імпічментом Трампа - виснажливо

Пристайко: для України бути в центрі уваги в зв'язку з імпічментом Трампа - виснажливо

Київ • УНН

 • 13585 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Для України бути в центрі уваги світової громадськості в зв'язку з процесом імпічменту президента США Дональда Трампа досить виснажливо. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю виданню редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передає УНН.

"Ха, Україна стрясає наймогутніші уряду в світі! Ми це можемо! Будь ласка, вибачте за іронію", - сказав Пристайко, коментуючи питання щодо ролі України в імпічменті президента Трампа.

Пристайко додав, що дехто хотів би, щоб Україна була найнуднішою країною на землі.

"Те, що ми перебуваємо в центрі розгляду у справі про імпічмент президента США, недобре. Нам не потрібно погіршення відносин з США. Тут Росія, там США, тільки Китаю не вистачає - бути в центрі уваги світової громадськості досить виснажливо", - підкреслив він.

Нагадаємо, 19 грудня палата представників Конгресу США під час голосування затвердила першу статтю звинувачення проти президента країни Дональда Трампа в межах процедури імпічменту.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

Українські Національні Новини

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