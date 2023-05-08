Принца Гаррі не запросили з'явитися на балконі Букінгемського палацу після коронації

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У суботу (6 травня) палац підтвердив, що герцог Сассекський не відіграватиме «формальної ролі» на коронації короля.

Як повідомляє Sky News, герцог Сассекський залишив Вестмінстерське абатство відразу після церемонії коронації, щоб встигнути на рейс назад до Лос-Анджелеса. Джерело раніше повідомило американському виданню Page Six, що принц Гаррі мав намір докласти всіх зусиль, щоб повернутися вчасно до дня народження Арчі, оскільки того дня йому виповнилося чотири роки.

Через це Меган Маркл залишилася в США замість того, щоб вирушити на коронацію.

Принц Гаррі на коронації

Поява Гаррі на коронації була його першою появою на публіці разом із королівською сім'єю з того часу, як він випустив свої мемуари Spare. Спірна книга висунула кілька претензій до королівської родини. У книзі яскраво показані сварки та розбіжності з родичами, і з того часу він говорив про те, що почувається «іншим» від решти своєї сім'ї. Рішення Меган відхилити запрошення було широко сприйнято як частину цієї невирішеної сімейної напруженості, що триває.

А минулого місяця з'ясувалося, що король намагався перешкодити принцу Гаррі подати до суду на газети через злам його телефону. У показаннях свідків, опублікованих у судових документах, принц Гаррі сказав, що його «викликали до Букінгемського палацу» і попросили припинити справи через вплив на сім'ю.

Він сидів у третьому ряду під час коронації короля поруч зі своєю кузиною принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком, а також зі своїм дядьком, герцогом Йоркським, принцом Ендрю.

На два ряди попереду розташувалися принц та принцеса Уельські та їхні діти принцеси Шарлотта та принц Луї, а також герцог та герцогиня Единбурзькі.

На похороні покійної королеви Єлизавети минулого року принц Гаррі був у другому ряду — одразу за королем — в абатстві, а Вільям на два ряди перед ними.