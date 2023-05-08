Принца Гарри не пригласили появиться на балконе Букингемского дворца после коронации

Детали

В субботу (6 мая) дворец подтвердил, что герцог Сассекский не будет играть «формальную роль» на коронации короля.

Как сообщает Sky News, герцог Сассекский покинул Вестминстерское аббатство сразу после церемонии коронации, чтобы успеть на рейс обратно в Лос-Анджелес. Источник ранее сообщил американскому изданию Page Six, что принц Гарри намеревался приложить все усилия, чтобы вернуться вовремя ко дню рождения Арчи, поскольку в тот день ему исполнилось четыре года.

Из-за этого Меган Маркл осталась в США вместо того, чтобы отправиться на коронацию.

Принц Гарри на коронации

Появление Гарри на коронации было его первым появлением на публике вместе с королевской семьей с тех пор, как он выпустил свои мемуары Spare. Спорная книга выдвинула несколько претензий к королевской семье. В книге ярко показаны ссоры и разногласия с родственниками, и с тех пор он говорил о том, что чувствует себя «другим» от остальной части своей семьи. Решение Меган отклонить приглашение было широко воспринято как часть этой неразрешенной семейной напряженности, которая продолжается.

А в прошлом месяце выяснилось, что король пытался помешать принцу Гарри подать в суд на газеты из-за взлома его телефона. В свидетельских показаниях, опубликованных в судебных документах, принц Гарри сказал, что его «вызвали в Букингемский дворец» и попросили прекратить дела из-за влияния на семью.

Он сидел в третьем ряду во время коронации короля рядом со своей кузиной принцессой Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбэнком, а также со своим дядей, герцогом Йоркским, принцем Эндрю.

На два ряда впереди расположились принц и принцесса Уэльские и их дети принцессы Шарлотта и принц Луи, а также герцог и герцогиня Эдинбургские.

На похоронах покойной королевы Елизаветы в прошлом году принц Гарри был во втором ряду — сразу за королем — в аббатстве, а Уильям на два ряда перед ними.