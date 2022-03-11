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Применшувати силу ворога не потрібно; ворог не непереможний - Веніславський

Применшувати силу ворога не потрібно; ворог не непереможний - Веніславський

Київ • УНН

 • 105113 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Під час ефіру на одному із телеканалів Федір, що применшувати силу ворога не потрібно; ворог не непереможний. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"На Київському напрямку, на північному напрямку там, де ворог намагається проходити повз Київського моря, Ірпінь, Гостомель, Буча там стоять спеціальні загони кадирівців, які намаються стримувати вогнем навіть тих хто із хоче відступати. І уникають військовослужбовців ЗСУ.

Це все в комплексі дозволяє бути дуже оптимістично налаштованими, тому що ворог – потужний. Применшувати його силу ми не повинні. Але ворог не непереможний. Наші ЗСУ це дуже чудово демонструють. І найближчим часом ми продемонструємо, і про це вже говорили представники офісу президента, продемонструємо зовсім іншу війну, від якої наш ворог буде жахатися", - заявив Веніславський.

Нагадаємо

У цьому ж ефірі Веніславський додав, що у російських окупаційних військах загороджувальні загони.

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