Приуменьшать силу врага не нужно; враг не непобедим - Вениславский

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"На Киевском направлении, на северном направлении там, где враг пытается проходить мимо Киевского моря, Ирпень, Гостомель, Буча там стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем даже тех, кто с хочет отступать. И избегают военнослужащих ВСУ.

Это все в комплексе позволяет быть очень оптимистично настроенными, потому что враг - мощный. Умалять его силу мы не должны. Но враг не непобедим. Наши ВСУ это очень прекрасно демонстрируют. И в ближайшее время мы продемонстрируем, и об этом уже говорили представители офиса президента, продемонстрируем совсем другую войну, от которой наш враг будет ужасаться", - заявил Вениславский.

Напомним

В этом же эфире Вениславский добавил, что в российских оккупационных войсках заградительные отряды.