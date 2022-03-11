Приуменьшать силу врага не нужно; враг не непобедим - Вениславский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Во время эфира на одном из телеканалов Федор, что приуменьшать силу врага не нужно; враг не непобедим. Об этом сообщает УНН.
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"На Киевском направлении, на северном направлении там, где враг пытается проходить мимо Киевского моря, Ирпень, Гостомель, Буча там стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем даже тех, кто с хочет отступать. И избегают военнослужащих ВСУ.
Это все в комплексе позволяет быть очень оптимистично настроенными, потому что враг - мощный. Умалять его силу мы не должны. Но враг не непобедим. Наши ВСУ это очень прекрасно демонстрируют. И в ближайшее время мы продемонстрируем, и об этом уже говорили представители офиса президента, продемонстрируем совсем другую войну, от которой наш враг будет ужасаться", - заявил Вениславский.
Напомним
В этом же эфире Вениславский добавил, что в российских оккупационных войсках заградительные отряды.