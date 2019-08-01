Прикордонники виявили підробку у паспорті через орфографічну помилку

Так, 25-річний громадянин України на легковику словацької реєстрації прямував до Угорщини через пункт пропуску "Тиса". В ході перевірки паспортного документа українця інспектори прикордонного контролю звернули увагу на відмітки, проставлені Генеральним консульством України в Братиславі.

"Під час детального вивчення документа правоохоронці з’ясували, що відмітки про прийняття на консульський облік у Генеральному консульстві України в Братиславі та про постійне проживання у Словаччині є підробленими. Конфігурація літер, інтервалів між ними, форми та розміри Державного герба України не відповідали встановленим зразкам. Серед ознак, які свідчили про підробку, зокрема, були й допущені орфографічні помилки у назві столиці Словацької Республіки – на відбитку у паспорті зазначена "Братіслава", - зазначили прикордонники.

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" прикордонники повідомили Нацполіцію. А паспорт вилучили встановленим порядком для проведення експертизи. Чоловік же вибув з пункту пропуску у супроводі представників поліції для проведення подальших заходів.

Нагадаємо, у міжнародному пункті пропуску "Бориспіль" виявили громадянку Ірану, яка зробила пластичну операцію, щоб потрапити до Канади.